Святейший Престол: Патриарх Ириней был примером веры и диалога

Папский совет по содействию христианскому единству выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Его Святейшества Патриарха Иринея, предстоятеля Сербской Православной Церкви, отошедшего ко Господу 20 ноября.

«На протяжении всего своего служения, — отмечается в послании Папского совета, — он был примером веры и смиренного, радостного диалога, всецело посвятив свою жизнь Богу и поощряя дух единства внутри Сербской Православной Церкви».

Президент Папского совета кардинал Курт Кох направил письмо с соболезнованиями местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Хризостому: католический иерарх с благодарностью вспоминает свои встречи с Его Святейшеством и сердечное, братское гостеприимство новопреставленного Патриарха Иринея.



Источник: Vatican News