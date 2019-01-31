Святейший Престол: изменения климата угрожают миру на земле

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола монс. Бернардито Ауса выступил в Нью-йоркском отделении ООН на заседании, посвящённом современным климатическим катастрофам.

Изменение климата во всех странах планеты требует неотложных действий на глобальном уровне: на карту поставлены человеческие жизни, материальные ресурсы, мир и международная безопасность. Последствия глобального потепления, отметил архиепископ, уже начинают заметно проявляться, особенно в беднейших странах, которые платят высокую цену за изменения климата, что подтверждают последние исследования. Ватиканский дипломат упомянул, в частности, о центральноафриканском озере Чад, в районе которого растущая нехватка воды приводит к массовому исходу населения и росту конфликтов, становясь благоприятной почвой для распространения экстремизма.

Поэтому, чтобы предотвратить разносторонние последствия повышения температуры в нашем общем доме, а также смягчить его удары для международного мира и безопасности, нужно незамедлительно взяться за работу, подчеркнул архиепископ. Главные направления были указаны в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), и на практике это означает усиление руководства на различных уровнях, повышение эффективности организаций, поощрение технологических инноваций, укрепление политических инструментов, финансирования работ по борьбе с изменением климата, а также создание условий для изменения образа жизни и поведения.

Эти важные шаги, подчеркнул монс. Ауса, являются частью «экологического обращения», к которому призывает Папа Франциск и которое бросает вызов международному сообществу и каждому человеку.

В конце выступления постоянный наблюдатель повторил призыв Святейшего Отца к государствам об укреплении сотрудничества по срочному противодействию глобальному потеплению. «Наша неспособность действовать» принудит «наиболее уязвимых воевать за еду и за воду», — подчеркнул ватиканский архиепископ.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News