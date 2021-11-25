Святейший Отец выразил соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии с туристическим автобусом в Болгарии.

Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

По данным властей Северной Македонии, все погибшие в автокатастрофе были гражданами это республики. В Северной Македонии во вторник был объявлен трехдневный траур.

В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в среду президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому, говорится, что Святейший Отец глубоко опечален известием о жертвах и раненых в результате «рокового инцидента».

«Папа выражает сердечную солидарность со всеми, кого затронула эта трагедия. Думая, прежде всего, о погибших детях, он доверяет души умерших милосердию Вседержителя и заверят скорбящие семьи и раненых в своих молитвах. В это время национального траура Его Святейшество призывает Божии благословения утешения и мира», — говорится в документе, текст которого распространила Служба печати Св. Престола.



Источник: РИА Новости