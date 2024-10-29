Святейший Отец принял делегацию «Дома семьи Авраамовой» (+ ФОТО)

28 октября 2024 г. Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане делегацию «Дома семьи Авраамовой» — межрелигиозного комплекса на острове Саадият в Абу-Даби (ОАЭ), где вместе расположены мечеть, церковь и синагога.

Этот комплекс с храмами трех религий был основан в свете Документа о братстве между людьми ради мира и сосуществования во всем мире, подписанного в Абу-Даби 4 февраля 2019 года Папой Франциском и Великим имамом Аль-Азхара шейхом Ахмадом Аль-Тайибом. Изначально он был задуман как символ мира, веротерпимости и надежды на исцеление мира от ненависти.

Темой нынешней встречи в Ватикане стало развитие совместных усилий, направленных на развитие «культуры братства, диалога и взаимопонимания во времена кризиса», говорится в заявлении организации, обнародованном после аудиенции.

Члены делегации во главе с Мохаммедом Халифой Аль Мубараком, директором организации «Дом семьи Авраамовой», в которую входят также представители Дикастерии по межрелигиозному диалогу, подарили Папе символический макет церкви Св. Франциска Ассизского, которая находится в межрелигиозный комплекс и подчеркивает «участие Католической Церкви в содействии миру между различными конфессиями и их мирному сосуществованию во всем мире».

Святейший Отец поблагодарил делегацию за усилия, направленные на воплощение в жизнь стремлений, которые освещены в Документе о братстве и заключаются во всеобщем мире и совместном сосуществовании.