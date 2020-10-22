Святейший Отец помог семьям моряков, погибших в Японском море

Через Департамент служения целостному развитию человека Папа Франциск направил финансовую помощь семьям экипажа грузового судна Gulf Livestock 1, в состав которого входили 39 филиппинцев, 2 австралийцев и 2 новозеландца. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Третьего сентября сухогруз затонул в Японском море недалеко от острова Амамиосима после отказа основного двигателя во время тайфуна «Майсак». Судно направлялось из порта Нейпир (Новая Зеландия) в порт Цзинтан (округ Таншань, Китай).

Финансовая помощь будет передана лично семьям пропавших без вести и двух выживших моряков; в этом примут участие апостольские нунциатуры и Морское апостольство Stella Maris из Филиппин, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, родственники получат небольшие подарки лично от Папы Франциска, в знак его близости и солидарности.

В коммюнике Департамента служения целостному развитию человека сообщается, что с первых дней катастрофы филиппинские семьи получали духовную, психологическую и индивидуальную поддержку со стороны команды специалистов, капелланов и сестёр-монахинь из национальных центров Морского апостольства. С учётом санитарных ограничений из-за пандемии COVID-19 поддержка осуществлялась также с использованием социальных сетей и цифровых платформ; она будет продолжаться в течение нескольких месяцев, говорится в сообщении.

Миссионеры вверяют своё служение Пресвятой Богородице, Путеводной звезде моря и защитнице моряков, упрашивая Матерь Христа даровать мужество и силу родственникам погибших и пострадавших, чтобы они могли уверенно смотреть в будущее с миром и надеждой.