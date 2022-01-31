Священник-психолог назвал тренинги личностного роста дрессурой

Тренинги личностного роста, как правило, заключаются в «дрессировке» человека для того, чтобы он переносил унижения и оскорбления и сам «шел по головам», позитивный же подход — в творческом раскрытии людей, считает замдекана факультета психологии Российского православного университета (РПУ) священник Петр Коломейцев.

«Как правило, эти тренинги заключаются в том, что человека учат легко переносить фрустрации, то есть чтобы он привык к тому, что его унижают, оскорбляют. И второе — чтобы он сам тоже умел оскорблять, унижать и идти по головам. И это все отрабатывается до автоматизма. Таким образом, человек не растет как личность — это просто дрессура. Человек становится дрессированным к побоям и к тому, чтобы самому идти по головам», — сказал Коломейцев РИА Новости.

Стратегия тренингов личностного роста, отметил он, обычно не направлена на развитие личности человека и терапию, а многолетняя история подобных тренингов сопровождается многочисленными судебными процессами.

«Где-то они уже официально запрещены, потому что наносят психологическую травму человеку. <…> Установка, что нужно что-то сильно желать — и желания материализуются, расходятся с тем, что человеку на самом деле нужно. Человеку нужен анализ его собственных ресурсов и возможностей, анализ его проблем. А просто желать — это на уровне оккультизма», — сказал священник.

Тем не менее, он допустил возможность существования позитивных тренингов и мастер-классов. «Если они просто ориентированы на успех — это одно, а если главным успехом являешься сам ты, это и есть самое интересное. Самое интересное, когда человек раскрывается творчески, это самое ценное», — заключил замдекана факультета психологии РПУ.