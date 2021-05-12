Свящ. Ханс Цоллнер рассказал о реформе Центра защиты несовершеннолетних

Центр защиты несовершеннолетних, созданный при Папском Григорианском университете в 2012 году, преобразован в Институт антропологии и междисциплинарных исследований в области достоинства человека и заботы об уязвимых лицах. Это решение было принято академическим руководством и подтверждено ватиканской Конгрегацией католического образования. Директор нового института священник Ханс Цоллнер, член Папской комиссии по защите несовершеннолетних, объяснил в интервью Vatican News, почему было принято такое решение и каковы его последствия.

Речь идет не только о переименовании учреждения, отметил о. Цоллнер, но и о самой его сути. Теперь он имеет собственный преподавательский состав и может самостоятельно присуждать академические степени.

Внимание Центра защиты несовершеннолетних было сосредоточено в основном на детях, однако за последние четыре года общественное мнение и внимание церковных властей было значительно смещено к так называемым уязвимым взрослым. Новый институт будет работать не только с насилием над малолетними, но и с духовными злоупотреблениями в контексте духовного руководства, со злоупотреблениями в отношении монахинь; особое внимание будет уделено ответственности монашеских настоятелей там, где имеют место подобные нарушения.

Институт будет по-прежнему сотрудничать с епископскими конференциями и настоятелями институтов богопосвященной жизни. Теперь его руководство ставит перед собой такие цели, как сотрудничество с другими религиями, а также междисциплинарное сотрудничество для предотвращения злоупотреблений.

Институт предлагает три программы: первая – это дистанционное обучение для международных организаций; вторая — образовательный курс на английском и испанском языках продолжительностью шесть месяцев, адресованный сотрудникам епархий и монашеских конгрегаций; третья программа – это академический курс, соответствующий второму университетскому циклу Папских вузов, после которого присуждается степень лиценциата. Кроме того, планируется присуждение академической степени в области антропологии после специального междисциплинарного курса.