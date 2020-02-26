Свою катехезу на общей аудиенции в среду 26 февраля Папа Франциск посвятил начавшемуся Великому Посту

В своей катехезе в ходе общей аудиенции в Пепельную среду 26 февраля, прошедшей на площади Святого Петра, Папа Франциск призвал верных направиться в духовную пустыню.

Прежде всего, Святейший Отец отметил, что пустыня – это место тишины, где не слышно ничего кроме ветра и собственного дыхания. Для верующих – это пространство, свободное от шума, полнящееся Словом Божиим. Библия свидетельствует, что Бог для общения с человеком предпочитает пустыню. Именно в пустыне Он вручил Моисею Десять Заповедей, а когда избранный народ отдалился от Него, заявил устами пророка: «Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее…; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской» (Ос 2,14-15). «В пустыне мы обретаем возможность близких отношений с Богом, находим любовь Господа. Иисус имел обыкновение ежедневно удаляться в пустынное место, чтобы там молиться. Он научил нас искать присутствия Небесного Отца, обращающегося к нам в тишине», – сказал Папа и продолжил: «Великий Пост – это благоприятное время, чтобы освободить место Слову Божию. Это время, когда следует выключить телевизор и раскрыть Библию. Когда я был маленьким, у нас не было телевизора, а потому мы по традиции выключали радио. Великий Пост – это время обитания в пустыне. Это подходящее время, чтобы оторваться от смартфона и ‘подключиться’ к Евангелию. Это время, чтобы отказаться от ненужных слов, от распространения слухов, оговоров, толков, чтобы общаться с Господом на ‘ты’. Это время, которое необходимо посвятить здоровой экологии души, наведению в ней порядка».

Далее Святейший Отец указал, что «мы живем в среде, чрезмерно загрязненной вербальным насилием, рекламой и двусмысленными мессиджами. Мы привыкли выслушивать всё обо всех и рискуем скатиться в суету, делающую наше сердце бесчувственным. Мы с трудом идентифицируем обращенный к нам голос Господа, голос совести, голос добра. Иисус, предлагая нам отправиться в пустыню, приглашает услышать там самое важное. Он ответил искушающему Его диаволу: ‘Не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих'(Мф 4,4). Наравне с хлебом, больше чем в хлебе, мы нуждаемся в Слове Божием, нуждаемся в беседе с Богом, нуждаемся в молитве, ибо только пред лицом Божиим становятся явными наши скрытые духовные потребности, а с души опадают маски. Пустыня – это пространство жизни, а не смерти, поскольку диалог с Богом в тишине возвращает нас к жизни».

С другой стороны, – заметил Папа Франциск, – пустыня – это место, где обходятся только самым необходимым, и призвал как следует проанализировать свою жизнь, чтобы убедиться, «сколько же ненужных вещей нас окружает. Мы стремимся обладать тысячами всевозможных вещей, которые кажутся нам нужными, а на самом деле таковыми не являются. Как же полезно было бы нам освободиться от множества пустых вещей, чтобы заново открыть ценное, чтобы заново открыть для себя неповторимые личности людей, живущих рядом с нами! И в данном случае Иисус демонстрирует нам пример подлинного поста. По-настоящему поститься – это значит проявить способность отказаться от пустого, ненужного, это значит устремиться к важному. Поститься – не значит сесть на диету, это значит взыскать самое существенное, узреть красоту в заурядной простоте повседневности».

Продолжая свою мысль, Понтифик указал, что пустыня – это также место одиночества: «Так и сегодня рядом с нами расстилается немало пустынь, т.е. одиноких людей, забытых и брошенных. Сколько же изможденных и постаревших лиц рядом с нами; они пребывают в молчании, не производя шума; они отделены и списаны! Ими не интересуется широкая аудитория. Но сама пустыня приводит нас к ним, к тем, кто молчит месяцами, кто безмолвно взывает к нам о помощи. Путь великопостной пустыни – это путь милосердной любви к самым немощным».

Подводя итоги, Епископ Рима констатировал, что молитва, пост и дела милосердия – это и есть суть великопостной пустыни: именно через пустыню пролегает путь, ведущий от смерти в жизнь. «Так поспешим же в пустыню вместе с Иисусом, и тогда мы сможем выйти из нее, вкушая Пасху, приобщаясь к силе всеобновляющей Божией любви. С нами произойдет то же самое, что происходит с природными пустынями, которые весной расцветают, неожиданно, как бы ‘из ничего’, производят зеленые побеги. Без страха последуем за Иисусом в пустыню: рядом с Ним наши собственные пустыни обязательно расцветут», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News