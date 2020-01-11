Свидетельство молодой траппистки

В преддверии праздника Сретения Господня, когда будет отмечаться также День посвященной Богу жизни, ватиканская газета «Оссерваторе Романо» публикует истории призваний к полной самоотдаче в монашестве, которые, благодарение Богу, не иссякают и в наши дни.

На призвание к монашеской жизни затворнического типа недавно ответила 33-летняя итальянка Мария Кьяра Пьери. Она принесла торжественные (вечные) обеты после пяти лет послушничества и распознавания в монастыре Цистерцианского ордена строгого устава – трапписток – в местечке Вальсерена. Сестра Мария Кьяра оставила позади успешную карьеру архитектора в одной из престижных студий города Варезе. Именно эта профессия и «помогла» ей принять решение посвятить жизнь Богу в монастыре. Первый контакт с монахинями произошел более десяти лет назад, когда Мария Кьяра еще была студенткой Миланского технического университета. В качестве дипломной работы она выбрала проект водоснабжения для траппистского монастыря в Палестине. Именно там она впервые соприкоснулась с созерцательной жизнью, где молитва чередуется с трудом. Несколько лет спустя Божественное Провидение вновь направляет ее к трапписткам: по поручению своего начальника молодой архитектор отправилась в Вальсерену для обсуждения еще одного проекта — для Сирии.

В 2013 году Мария Кьяра решает вернуться в Вальсерену и провести там период духовных размышлений. На вопрос о том, что же всё-таки побуждает принимать решения, столь непопулярные в наше время, она отвечает: «Для этого достаточно любить Бога больше всего на свете». Монахиня убеждена, что определяющую роль в ее выборе сыграли родители, которые «передавали веру жизнью, а не множеством слов». В университете она начала посещать встречи движения «Comunione e Liberazione», и слова дона Джуссани помогли ей открыть для себя краcоту жизни, целиком посвященной Богу. «Настоящий выбор, – поясняет Мария Кьяра, – заключался не в решении стать монахиней, а в решении довериться Богу. Я решила с готовностью ответить на призыв Бога, Который указывал мне на девство как на возможность обнять всех и вся».

На вопрос о том, что она скажет девушке, которая, быть может, однажды постучится в ворота ее монастыря, Мария Кьяра отвечает: «Я посоветую ей заботиться лишь о том, чтобы быть готовой ко всему, не заставлять умолкнуть все волнения сердца, не бояться рискнуть всецелой самоотдачей навсегда. И еще я бы ей сказала, что открытость к любви всегда требует жертвы, и она не допускает расчетов и оговорок».

Источник: Vatican News