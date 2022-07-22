Св. Престол: женщины играют важную роль в предотвращении войн

Представитель Ватикана монсеньор Саймон Кассас, уполномоченный по делам Постоянной миссии Святейшего Престола в ОБСЕ, выступил на совещании Постоянного совета этой организации в Вене на тему гендерного равенства. Иерарх в особенности подчеркнул роль женщин в предотвращении военных конфликтов. Передает русская служба Vatican News.

Необходимо создать «обширное пространство для большего участия женщин в деле предотвращения войны, достижения примирения, восстановления послевоенных обществ, в деятельности по предупреждению возобновления вооруженных конфликтов», — заявил Кассас. Прелат напомнил, что в истории именно женщины неоднократно играли решающую роль как в предупреждении конфликтов, так и в их решении.

Представитель Ватикана отметил, что Св. Престол поддерживает усилия ОБСЕ по продвижению равноправия женщин и мужчин и одобряет деятельность ее исполнительных структур, направленных на борьбу с насилием над женщинами и девушками. Равноправие, продвигаемое ОБСЕ, подчеркнул иерарх, должно включать и обеспечение надежных рабочих мест для женщин в самой этой организации, предоставление равных возможностей для участия в общественно-политической, экономической и культурной жизни, а также «облегчение рабочего процесса с тем, чтобы женщины и мужчины могли справляться с двойной ответственностью: рабочей и семейной», — заявил монсеньор Кассас.