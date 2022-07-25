Суд приговорил бывшего президента IOR к 8,5 годам лишения свободы
В Ватикане завершился судебный процесс над бывшим президентом Института религиозных дел Анджело Калойей и его сообщниками – адвокатом Лиуццо и его сыном. Сообщает русская служба Vatican News.
Апелляционный суд Государства Града Ватикан — с некоторыми изменениями, касающимися сроков лишения свободы, — подтвердил решение суда первой инстанции, вынесенное полтора года назад: приговор теперь не подлежит отмене.
Подсудимые окончательно признаны виновными в финансовых махинациях, совершенных в период с 2001 по 2008 год: отмывании денег, казнокрадстве и незаконном присвоении крупной денежной суммы. На 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения осуждены Анджело Калойя и 98-летний Габриеле Лиуццо. Они должны также выплатить штраф в размере 12500 евро. Сын адвоката — Ламберто Лиуццо – осужден на 5 лет и 2 месяца и должен выплатить штраф в размере 8 тысяч евро. Суд постановил также изъятие у подсудимых уже замороженных на их счетах сумм, а также возмещение ущерба Институту религиозных дел. Согласно следствию, обвиняемые осуществили ряд финансовых махинаций при продаже недвижимости в Риме и других городах. Таким образом, завершился многолетний процесс, начатый еще в 2014 году, в котором впервые были применены нормы по борьбе с финансовыми преступлениями, приводящие ватиканское законодательство в соответствие с международными стандартами.
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