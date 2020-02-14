Старейшей католической монахине Европы исполнилось 116 лет

Старейшей католической монахине Европы исполнилось 116 лет

Февраль 14, 2020

Старейшей католической монахине Европы 11 февраля исполнилось 116 лет. Сестра Андре из Конгрегации Святого Винсента де Поля ныне проживает в церковном доме престарелых имени Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне. На сегодняшний день сестра Андре – вторая по количеству прожитых лет среди католических монахинь мира. Старше ее 117-летняя японка Тане Танака, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на французскую службу Vatican News.

Люсиль Рандон (будущая сестра Андре) родилась в 1904 году во Франции. Она пережила III, IV и V французские Республики, две мировые войны и десять понтификатов. Ее родители были гугенотами, а дед – протестантским пастором. В 19 лет она обратилась в католичество, а в 40 – вступила в монашескую конгрегацию, приняв новое имя Андре в честь своего брата. В течение 28 лет она несла служение в больнице в Виши, ухаживая за стариками и сиротами, после чего стала жить в доме престарелых в Савойе. В 2009 году она переехала в Тулон, где и живет по сей день.

К своим 116 годам сестра Андре потеряла зрение и передвигается в инвалидном кресле. Монахиня до сих пор слушает Радио Ватикана и следит за деятельностью Папы Франциска, который на 115-летие подарил ей четки. Самым большим счастьем она считает возможность каждый день молиться.

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