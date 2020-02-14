Старейшей католической монахине Европы исполнилось 116 лет

Старейшей католической монахине Европы 11 февраля исполнилось 116 лет. Сестра Андре из Конгрегации Святого Винсента де Поля ныне проживает в церковном доме престарелых имени Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне. На сегодняшний день сестра Андре – вторая по количеству прожитых лет среди католических монахинь мира. Старше ее 117-летняя японка Тане Танака, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на французскую службу Vatican News.

Люсиль Рандон (будущая сестра Андре) родилась в 1904 году во Франции. Она пережила III, IV и V французские Республики, две мировые войны и десять понтификатов. Ее родители были гугенотами, а дед – протестантским пастором. В 19 лет она обратилась в католичество, а в 40 – вступила в монашескую конгрегацию, приняв новое имя Андре в честь своего брата. В течение 28 лет она несла служение в больнице в Виши, ухаживая за стариками и сиротами, после чего стала жить в доме престарелых в Савойе. В 2009 году она переехала в Тулон, где и живет по сей день.

К своим 116 годам сестра Андре потеряла зрение и передвигается в инвалидном кресле. Монахиня до сих пор слушает Радио Ватикана и следит за деятельностью Папы Франциска, который на 115-летие подарил ей четки. Самым большим счастьем она считает возможность каждый день молиться.