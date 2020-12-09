США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод

Таджикистан и Туркмения названы США среди десяти стран, вызывающих особую озабоченность в области нарушения религиозных свобод, Россию добавили в специальный список наблюдения, сообщает Интерфакс-Религия.

«Соединенные Штаты выделяют Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в соответствии с определениями закона о международных религиозных свободах 1998 года с внесенными в него поправками, так как участвуют или терпят «систематическое, продолжающееся, вопиющее нарушение свободы вероисповедания», — говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном госдепом.

Отмечается, что Коморские острова, Куба, Никарагуа и Россия включены в специальный список наблюдения за странами, чьи правительства занимались или допускали «серьезные нарушения религиозной свободы».

Тем временем Судан и Узбекистан были исключены из специального списка наблюдения на основе «значительного, конкретного прогресса, достигнутого их правительствами за последний год», заявили в госдепе.

Госдепартамент действовал на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года, уточняет ТАСС.

Согласно положениям этого закона, внешнеполитические ведомство США составляет ежегодный доклад о свободе религии в мире. Основываясь на выводах, содержащихся в этом документе, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций.