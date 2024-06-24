США: в Луизиане во всех школах обязали размещать в классах плакаты с десятью заповедями

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри (республиканец) подписал законопроект, обязывающий все государственные школы и частные учебные заведения с госфинансированием размещать в классах плакаты с перечислением десяти заповедей. Об этом сообщает «Благовест-инфо».

Закон был частью пакета законопроектов, направленных на реформирование образовательной системы в штате. «Сегодня мы выполнили наше обещание провести радикальные реформы в нашей образовательной системе и вернуть здравый смысл в классные комнаты. Сильное образование создает сильную экономику и сильное государство», – заявил губернатор во время церемонии подписания, которого цитирует ТАСС.

Прежде чем подписать законопроект, Лэндри назвал его «одним из [своих] любимых». «Если вы хотите уважать верховенство закона, вам нужно начать с первоначального закона, данного Моисеем. <…> Он получил свои заповеди от Бога», – приводит телеканал CNN слова политика.

Законопроект вызвал критику со стороны целого ряда правозащитных организаций, например Американского союза защиты гражданских свобод. По их мнению, вводимая им практика приведет к «антиконституционному принуждению учеников к религии», сообщает телеканал. Противники законопроекта собираются оспорить его в суде.

В свою очередь сторонники новых правил апеллируют к решению Верховного суда США от 2022 года, который признал незаконным увольнение преподавателя одной из американских школ, молившегося в учебном заведении. По оценке юристов, на которые ссылается CNN, этот прецедент позволяет руководству государственных учреждений разрешить верующим публично выражать свои религиозные чувства на их территории. Дебаты и судебные споры по вопросу размещения табличек с десятью заповедями на территории объектов, находящихся в государственной собственности, продолжаются в США десятки лет. Подписанный Лэндри закон создает новый прецедент в этом противостоянии консерваторов и правозащитников.