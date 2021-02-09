США: в католической епархии осудили действия клирика, который якобы «проводил экзорцизм» Капитолия 6 января

Католическая епархия города Омаха осудила действия своего клирика, принимавшего участие в беспорядках в Вашингтоне 6 января. Ранее стало известно, что священник Дэвид Фултон из штата Небраска принял участие в манифестации сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января и «провел экзорцизм» здания Капитолия. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Washington Post.

Независимый документалист Эдди Беккер снимал происходящее у Капитолия и брал интервью у участников событий. Увидев человека в сутане и римском воротнике, он подошел к нему с вопросами. Священник не представился, но после на видео в нем опознали отца Дэвида Фултона, клирика двух приходов в центральной Небраске. В руках Фултон держал книгу молитв экзорцизма. Он заявил интервьюеру, что провел ритуал изгнания злых духов над Капитолием, который находится во власти «демона Бафомета», пытающегося «развалить страну».

Появившееся в интернете видео с участием отца Фултона вызвало негодование части его прихожан, а архиепархия Омахи начала расследование обстоятельств участия священника в событиях 6 января. Следуя распоряжению архиепископа Омахи Джорджа Лукаса, Фултон принес извинения во время службы в своем приходе Святого Михаила, но при этом сказал, что документалист вырвал его слова из контекста. Представителям епархии клирик заявил, что не совершал в Вашингтоне экзорцизма, а просто провел молитву. Он также заявил, что не входил в здание Капитолия во время его захвата.

Священник Фултон не является официальным епархиальным экзорцистом, заявил глава канцелярии архиепархии Омахи отец Тимоти Макнил. Клирик ездил в Вашингтон как частное лицо, так что его присутствие у Капитолия не является нарушением церковных канонов, но он не имел право появляться там в одежде священника, тем самым «злоупотребляя священническим служением», заявил отец Макнил. «Независимо от того, нарушил отец Фултон какие-то законы или нет, я осуждаю его участие в этих событиях», – подчеркнул он.