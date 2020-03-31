США: пастор, называвший пандемию коронавируса «массовой истерией», умер от COVID-19

Пастор Лэндон Спрэдлин, ранее назвавший пандемию коронавируса «массовой истерией», раздуваемой СМИ, скончался от осложнений, вызванных Covid-19, 25 марта, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Christian Today.

66-летний пастор и музыкант из Виргинии Спрэдлин заболел после того, как побывал в Новом Орлеане вместе с женой Джин. Спрэдлину стало плохо, когда чета ехала через Северную Каролину, где он и был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. В больнице пастор пролежал неделю. Тест на коронавирус у Джин Спрэдлин дал отрицательный результат.

Двумя неделями ранее пастор Спрэдлин прославился, когда поделился на своей странице в Фейсбуке мемом, где эпидемия коронавируса сравнивалась с эпидемией гриппа H1N1. При президенте Обаме в США было свыше 60 миллионов случаев заражения этим вирусом и более 12 тысяч умерших, при этом «уровень паники» можно было обозначить как «полное спокойствие»; тогда как эпидемия COVID-19 охватила 1 300 американцев и унесла 38 жизней, а «уровень паники» – «массовая истерия», говорилось в посте пастора, который дополнил мем вопросом: «Видите, как СМИ манипулируют вашей жизнью?»

Отвечая на комментарии к записи, пастор признал, что эпидемия COVID-19 существует, но при этом она «придет и уйдет», а «настоящая проблема – это медиа, раздувающие страх».