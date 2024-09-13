«Спасибо тебе, дорогой мой Владыка-собрат! Теперь я буду иметь помощника!» (+ ФОТО)

12 сентября 2024 года в полдень по римскому времени Святейший Престол объявил о назначении епископа-помощника для Преображенской епархии в Новосибирске. В это же самое время в столице Сибири началась Святая Месса, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт.

В Кафедральном соборе Преображения Господня Его Преосвященству сослужили отцы-иезуиты Войтек Зиолек SJ, Штефан Липке SJ, Янез Север SJ, отцы-францисканцы Коррадо Трабукки OFM и Виталий Костюк OFM. Также в этот час возносили свои молитвы в храме монахини из трех Конгрегаций – Сёстры-Евхаристки, Сёстры-Елизаветки и Сёстры Матери Терезы. Несмотря на будний день, было и много молящихся прихожан.

Ровно в 17:00 по новосибирскому времени Владыка Иосиф торжественно обратился ко всем присутствующим на Божественной Литургии с такими словами:

— Дорогие священники, дорогие сёстры-монахини, дорогие братья и сёстры во Христе! Спасибо, что вы отозвались на моё приглашение и собрались в таком большом количестве. Сегодня Церковь отмечает день памяти Святейшего Имени Марии. Но, хотя это не торжество и даже не праздник, многие отложили все свои дела и пришли в храм. В чём же причина?

Папа Римский время от времени выпускает важные документы в Церкви. И мы, епископы, получаем их за несколько дней или даже недель до всеобщего оглашения ‘il secreto pontificio’ («под секретом папским»). То есть, сам епископ может заранее ознакомиться с этим документом, но он не может говорить другим людям о его содержании. Это бывают разные документы, например, мы получаем немного раньше тексты энциклик Папы Римского. Или предстоят какие-то важные события, и тогда епископу даётся время подготовиться к ним заранее. Но широко известно о них становится только тогда, когда об этом объявят в Риме.

Сегодняшнее Евангелие рассказывает нам о том, как Иисус взошёл на гору и пробыл там всю ночь в молитве к Богу. А когда настал день, Он призвал Своих учеников и избрал двенадцать из них, которых назвал апостолами. Затем Он спустился с ними с горы, а внизу Его ждали другие ученики вместе с большим количеством народа. И Он говорил к ним, возлагал руки, исцелял болящих (ср. Лк. 6:13).

Как я уже сказал, эта молитва Иисуса длилась всю ночь: Он хотел принять очень важное решение, которое будет иметь последствия для истории всей Церкви. Представьте себе, как Он молился, размышляя над каждым кандидатом. Вот Пётр – муж верный, сильный, но Иисус уже знал, что он трижды отречётся от Него; и всё-таки Он занёс его в список первым. Или вот Иоанн – самый младший, ещё слишком молодой, но Иисус знал, что только он один из двенадцати апостолов умрёт своей смертью; уже в глубокой старости он будет единственным свидетелем, который видел Иисуса, и, таким образом, сможет глубже укрепить корни Церкви. Или Иаков – он первым прольёт свою кровь за Церковь, за Евангелие, за Иисуса Христа… Так Иисус молился о каждом из них. И не только о двенадцати апостолах, но и о тех, которые придут после них: второе, третье, четвёртое поколение епископов… вплоть до XXI века.

Эта молитва постоянно нужна в Церкви. И Церковь призывает всегда в ответственные моменты молиться: молиться в намерении Папы Римского, или как в этот раз – когда вы молились в намерении вашего епископа, пока документ был под эмбарго.

Я хочу вспомнить ещё один момент, относящийся уже к Страданиям Иисуса Христа: когда Он нёс Свой Крест. Каждый человек имеет свой крест. Есть много притч, которые рассказывают о длинных крестах, о коротких, о тяжелых или лёгких. И в конце концов, оказывается, что самый лёгкий и посильный крест – твой собственный. Крест есть у всех. Иногда я, как епископ, думаю: наверное, у меня самый тяжёлый. А самый тяжёлый Крест был у Иисуса. И Симон Киринейский помог Ему нести тот Крест. И мы, люди, ищем тоже всегда, кто бы нам помог нести наш крест. Церковь, как раз, даёт нам и утешение, и благодать: через таинства, но особенно – через людей.

Церковь также даёт помощь и епископам. И вот мы как раз приближаемся к этой тайне: сегодня в двенадцать часов по римскому времени, в семнадцать по новосибирскому, мы уже можем открыть её. Хотя Папа Римский сегодня находится в своей самой длительной апостольской поездке по странам Юго-Восточной Азии и Океании, он заранее, до отлёта, подписал важный документ. И сегодня, 10 минут назад, этот документ был оглашён пресс-службой Святейшего Престола. Поэтому мы тоже можем об этом объявить…

Далее Владыка попросил отца Войтека Зиолека прочитать специальное письмо от Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Джованни Д’Аниелло. И отец Войтек зачитал (сначала по-итальянски, а затем в переводе на русский язык) письмо Апостольского нунция отцу Штефану Липке о том, что Папа Римский Франциск назначил его вспомогательным епископом Преображенской Епархии в Новосибирске с возведением в достоинство титулярного епископа Арены, древней кафедры на территории современного Алжира.

В этот момент в главном храме Преображенской епархии раздались дружные аплодисменты. А Владыка Иосиф продолжил:

— Ваши аплодисменты – это выражение нашей общей радости. Благодарение Богу за это избрание! Я благодарю тебя, дорогой мой Владыка-собрат! Я уже намекнул, что каждый человек нуждается в помощнике, который поддержал бы его в несении креста. Спасибо тебе, что ты не отказался, приняв этим и свой собственный крест. Теперь и я – в твоём лице – буду иметь такую помощь, такого помощника!

Дорогие братья и сёстры, об этом я молился всё последнее время. Сёстры-монахини в нашем монастыре Кармиле, не зная папского секрета, по моей просьбе устроили особую новенну. И сам я последние девять дней горячо молился, служа Святую Мессу и творя Розарий. Спасибо всем вам, кто поддержал Церковь и молился все эти дни!

***

Штефан Липке родился 31 декабря 1975 года в Эссене (Германия). После учебы в семинарии в Бонне и Кёльне изучал историю Церкви в Папском Григорианском университете в Риме. 7 июня 2002 года был рукоположен в священники в Кёльнской Архиепархии. В 2006 году вступил в новициат Общества Иисуса в Нюрнберге, и принес торжественные обеты 18 мая 2019 года. В дальнейшем исполнял следующие служения: приходской викарий в Кёльне; пастырская деятельность в церкви Св. Михаила, Мюнхен (2008-2011); служение в Предсеминарии в Новосибирске (2011-2012); преподаватель Католической гимназии (2012-2017) и настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в г. Томске (с 2014-2018); получил степень кандидата филологических наук в Томском Государственном Университете (2017); стажировался на Филиппинах. С 2018 года — директор Института Святого Фомы в Москве; преподаватель средневековой философии и проблем современной философии в Российском университете дружбы народов в Москве.

С 2020 года является секретарем Конференции католических епископов России.



«Сибирская католическая газета» также сердечно поздравляет Владыку Штефана с этим назначением и желает ему сил, здоровья и терпения в предстоящих пастырских трудах во благо народа Божия и всей нашей Матери-Церкви!



Фото — о. Янеза Севера SJ и Александра Эльмусова: