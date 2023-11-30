Совместное послание российских католических епископов к началу Адвента-2023

Конференция католических епископов России (ККЕР) обращается к верующим с призывом продолжить участие в синодальном процессе, чему посвящено совместное послание иерархов к началу Адвента.

Дорогие братья и сёстры!

Начинается время Адвента, когда все мы призваны искать Христа, грядущего в мир: «Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!» (Пс 23,6). Именно таким был опыт, который пережили участники Синода епископов в Риме на его первой сессии в октябре уходящего года. Это опыт народа, ходящего в тени трудных и смутных дней, но всегда следующего за светом, который есть Сам Христос, впереди Своего народа в пути.

Через участие в Синодальном процессе мы все осознали, что нелегко слушать различные идеи, не поддаваясь искушению сразу же возразить на высказанное мнение, или предложить свой вклад как дар для других, а не как нечто абсолютное и определенное (ср. Сводный отчет «Синодальная Церковь в миссии» [СО], Введение). Благодаря этому мы заново пережили красоту и истину общения, и то, что нет ничего более важного и драгоценного, чем это общение во Христе и со Христом.

Мы призываем всех вас, дорогие братья и сёстры, продолжить этот путь, вкладывая в него наше призвание и наши таланты, в духе послушания и в радости Евангелия. Пусть сводный отчет Первой сессии Синода станет для нас «инструментом, служащим для продолжающегося распознавания» (СО, Введение).

Этот документ состоит из краткого введения, трех основных разделов, и призыва к продолжению синодального процесса. Первая часть, под названием «Лицо синодальной Церкви», представляет основные черты синодальности; вторая, «Все ученики, все миссионеры», говорит об отношениях и участии всех крещёных в жизни и миссии Церкви; третья, «Плетение уз, создание сообществ», описывает синодальность как совокупность процессов и организмов, которые способствуют общению между верующими и Церквами и диалогу с миром.

В каждой части собраны моменты согласия, вопросы для рассмотрения, и предложения, которые возникли в процессе распознания на Синоде. Согласия представляют собой как бы сеть указателей, помогающих нам ориентироваться в пути. Вопросы для рассмотрения — это темы, обсуждение которых необходимо продолжить с пастырской, богословской и канонической точек зрения. Наконец, предложения указывают нам возможные, рекомендованные или настоятельно необходимые направления, которые нам предстоит исследовать, чтобы исполнить миссию общения Церкви в сегодняшних условиях.

В период от начала Адвента до Пятидесятницы наша Конференция епископов, в сотрудничестве со одной стороны с епархиями, приходами, общинами и монашескими конгрегациями, и с другой — с Генеральным секретариатом Синода, призвана играть важную роль в продолжении обсуждения и распознания, опираясь на Сводный отчет Первой сессии Синода и в свете нашего местного опыта и обстоятельств.

Каким образом это будет происходить? Прежде всего, мы призываем все группы, которые уже участвовали в обсуждении на подготовительном этапе, продолжить этот труд. Мы также рекомендуем провести региональные пастырские встречи для совместного распознания тем, содержащихся в Сводном отчете. Всё это не исключает рождения новых групп; напротив, мы желаем этого, — особенно в цифровом пространстве, — и призываем всех вас способствовать этому труду, усердно проявляя совместную ответственность. При обсуждении настоятельно рекомендуется использовать метод духовной беседы, описанный в Vademecum Синодального процесса (Приложение B, 8).

Учитывая структуру Сводного отчета, мы рекомендуем всем группам собраться по меньше мере три раза — для обсуждения введения и первой части, затем второй и третьей частей), и передать отчеты после обсуждения каждой части, но в любом случае не позже 19 мая 2024 года своему правящему Епископу. Все отчёты групп, собранные на этом этапе, будут представлены на сессии Конференции епископов в июне 2024 года. Таким образом представители России, которые будут участвовать во Второй сессии Синода в октябре следующего года, смогут принести туда плоды нашего синодального распознания.

Пусть Мария, Которую мы почитаем как Богородицу Непорочно Зачатую, сопровождает нас на этом пути.

Мария, Ты Матерь Христа,

Матерь Общения, которое дает нам Твой Сын,

как вечно новый и могущественный дар,

который есть вкус новой жизни.

Поэтому через Тебя

мы посвящаем Богу самих себя,

все радости, все страдания,

которые Твой Сын избирает для нас,

и саму нашу жизнь,

чтобы Ты стала Матерью Жизни

и чтобы Христос дал всем людям

тот же вкус новой жизни,

который Он дал нам.

Аминь.



Примите благословение на предстоящее адвентовское и рождественское время

во имя † Отца и † Сына и † Святого Духа.

† Павел

Архиепископ Архиепархии Божией Матери в Москве

† Николай

Вспомогательный Епископ Архиепархии Божией Матери в Москве

† Иосиф

Епископ Преображенской Епархии в Новосибирске

† Клеменс

Епископ Епархии Святого Климента в Саратове

† Кирилл

Епископ Епархии Святого Иосифа в Иркутске

3 декабря 2023 года,

в Первое воскресенье Адвента