Совет кардиналов рассмотрел последствия пандемии

На онлайн-заседании Совета кардиналов обсуждалась поддержка самых нуждающихся, а также рабочая методология, необходимая для доработки ряда нормативных текстов после вступления в силу новой апостольской конституции о Римской Курии.

По сообщению Зала печати Ватикана, 6 мая состоялось очередное заседание Совета кардиналов, проходившее в режиме онлайн из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.

Из своих стран подключились кардиналы Оскар А. Родригес Марадиага, Рейнхард Маркс, Шон Патрик О’Мэлли, Освальд Грасиас и Фридолин Амбонго Безунгу; из Ватикана – кардиналы Пьетро Паролин и Джузеппе Бертелло и секретарь Cовета монсеньор Марко Меллино.

Святейший Отец следил за ходом заседания из Дома Святой Марфы.

«Во время встречи, после приветствия Папы Франциска, обсуждался ряд текущих вопросов, – отмечается в коммюнике, – каждый кардинал описал ситуацию в собственном регионе, экономические и социальные последствия пандемии и церковные инициативы на благо здравоохранения, восстановления экономики и в поддержку самых нуждающиèся. Затем члены Cовета обсудили рабочую методологию, необходимую для пересмотра и доработки некоторых нормативных текстов после вступления в силу новой апостольской конституции. Кроме того, были затронуты дальнейшие перспективы, которые открывает предварительный текст. Следующее заседание запланировано на июнь».

Источник: Vatican News