Социологи: число практикующих мусульман во Франции превысило число практикующих католиков

Впервые в истории Франции число приверженцев ислама, исповедующих веру и молящихся, превысило число католиков. Таковы официальные данные Национального института статистики и экономических исследований Insee, передает pravlife.org со ссылкой на serbiantimes.info.

Данные этого социологического отчета уже назвали «историческим моментом».

Как уточняется, речь идет о людях в возрасте от 18 до 59 лет, которые молятся один или несколько раз в неделю. Указано также, что в настоящее время во Франции проживает 68 миллионов жителей, из которых 19 миллионов − иностранцы, преимущественно исповедующие ислам.