Сотни тысяч пчёл из ульев на крыше собора Парижской Богоматери пережили пожар (+ ВИДЕО)

Сотни тысяч пчёл из ульев на крыше собора Парижской Богоматери пережили пожар (+ ВИДЕО)

Апрель 20, 2019

Двести тысяч пчёл, живших в трех ульях на крыше собора Парижской Богоматери, где произошел , выжили. По словам пчеловода Николя Жеана, который ухаживал за насекомыми, он не располагал информацией об их судьбе до утра пятницы, 19 апреля.  

«На спутниковых снимках я увидел, что они не сгорели, и представитель собора подтвердил мне, что они вернулись в улья», — цитирует телеканал LCI слова специалиста.

Он отметил, что в общей сложности в этих трех ульях, которые располагаются на крыше соборной ризницы, живет около 200 тыс. насекомых.

Николя Жеан пояснил, что у пчёл нет легких, а углекислый газ производит на них седативный эффект. По его словам, когда чувствуют огонь, то трутни начинают есть мед и защищать главную особь улья — матку.

Пчеловод добавил, что распространенные на территории европейских стран пчёлы ни при каких обстоятельствах не покидают свои ульи. Он сам рассчитывает посетить пчёл на следующей неделе.

Улья на крыше собора установили в 2013 году, ежегодно с них собирают около 25 кг меда, который покупают сотрудники Нотр-Дама.

 

Вечером 15 апреля на чердаке собора Парижской Богоматери загорелись строительные леса. Через некоторое время обрушились крыша, шпиль и часы. Пожар удалось потушить только утром 16 апреля. Несмотря на это, многие культурные ценности удалось спасти.

Позже парижский прокурор Реми Эйтз заявил, что пожар в соборе был непредумышленным.

Президент Франции , в свою очередь, заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

Нотр-Дам-де-Пари возводился в период 1163–1345 годов на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Собор обрел славу после выхода в свет в 1831 году одноименного исторического романа французского писателя Виктора Гюго.


Источники: «Известия», «Интерфакс»

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