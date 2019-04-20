Сотни тысяч пчёл из ульев на крыше собора Парижской Богоматери пережили пожар (+ ВИДЕО)

Двести тысяч пчёл, живших в трех ульях на крыше собора Парижской Богоматери, где произошел пожар, выжили. По словам пчеловода Николя Жеана, который ухаживал за насекомыми, он не располагал информацией об их судьбе до утра пятницы, 19 апреля.

«На спутниковых снимках я увидел, что они не сгорели, и представитель собора подтвердил мне, что они вернулись в улья», — цитирует телеканал LCI слова специалиста.

Он отметил, что в общей сложности в этих трех ульях, которые располагаются на крыше соборной ризницы, живет около 200 тыс. насекомых.

Николя Жеан пояснил, что у пчёл нет легких, а углекислый газ производит на них седативный эффект. По его словам, когда пчёлы чувствуют огонь, то трутни начинают есть мед и защищать главную особь улья — матку.

Пчеловод добавил, что распространенные на территории европейских стран пчёлы ни при каких обстоятельствах не покидают свои ульи. Он сам рассчитывает посетить пчёл на следующей неделе.

Улья на крыше собора установили в 2013 году, ежегодно с них собирают около 25 кг меда, который покупают сотрудники Нотр-Дама.

Вечером 15 апреля на чердаке собора Парижской Богоматери загорелись строительные леса. Через некоторое время обрушились крыша, шпиль и часы. Пожар удалось потушить только утром 16 апреля. Несмотря на это, многие культурные ценности удалось спасти.

Позже парижский прокурор Реми Эйтз заявил, что пожар в соборе был непредумышленным.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

Нотр-Дам-де-Пари возводился в период 1163–1345 годов на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Собор обрел славу после выхода в свет в 1831 году одноименного исторического романа французского писателя Виктора Гюго.



Источники: «Известия», «Интерфакс»