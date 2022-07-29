Собор Парижской Богоматери вновь будет открыт для верующих в 2024 году

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила, что восстановительные работы в пострадавшем от пожара здании начнутся в конце лета, передает The Art Newspaper Russia.

Собор Парижской Богоматери готовится к открытию для верующих и публики в 2024 году, заявила французский министр культуры Рима Абдул-Малак. Три года назад Нотр-Дам-де-Пари пострадал в сильном пожаре, который уничтожил его кровлю и обрушил шпиль.

Сейчас, по словам министра, этап расчистки здания окончен, что позволяет приступить к восстановительным работам уже в конце лета.

«Мы уверены, что 2024 год станет годом, когда будет завершена большая часть этой работы, годом повторного открытия собора», — цитирует агентство Reuters Риму Абдул-Малак.

Вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет восстановлен, а позже пообещал открыть его к 2024 году, когда страна будет принимать у себя Олимпийские игры. В свою очередь армейский генерал Жан-Луи Жоржелен, которого президент Франции ранее сделал ответственным за восстановление Нотр-Дама, в интервью газете Le Figaro заявил, что «на данный момент ничто не указывает на то, что цель открыть собор в 2024 году не будет достигнута».

Напомним, что после инцидента обсуждалась возможность изменения облика кровли и шпиля и их воссоздание в более современном ключе. Однако сейчас стало известно, что от этих планов решили отказаться и собор Парижской Богоматери вернется к допожарному виду с 96-метровым шпилем, запроектированным архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком в середине XIX века.