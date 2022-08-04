Собор Доминиканского монастыря в Выборге начали готовить к консервации

Выборгский собор Доминиканского монастыря и Владимирскую церковь в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области начали готовить к противоаварийным и консервационным работам, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«На бывшем соборе доминиканского монастыря в Выборге специалисты демонтируют деградировавшую кладку, укрепят сохранившийся штукатурный слой, с фасада будет удалена растительность и установлены сетки, что позволит сохранить памятник. Также будут удалены поздние пристройки, не влияющие на конструктив здания. Подрядчик уже представил документацию и скоро приступит к консервационным работам», — цитирует пресс-служба зампреда правительства Ленобласти Владимира Цоя.

Территорию Владимирской церкви уже расчищают от мусора и растений, в ближайшее время начнется разборка аварийной кладки и усиление сохранившихся конструкций, стены храма закроют защитной сеткой. Внутри церкви соорудят деревянный каркас, а над ним установят временную кровлю. Церковь построена во второй половине XVIII века и входит в состав усадьбы Охотникова, являясь объектом культурного наследия федерального значения.

Оба здания вошли в федеральную программу министерства культуры по консервации памятников архитектуры, так как их реставрация в ближайшее время не представляется возможной. Проект «Консервация» подразумевает первоочередные меры, которые предотвратят угрозу разрушения зданий.

Работы на памятниках Ленинградской области проводят по инициативе комитета по сохранению культурного наследия, Выборгского музея-заповедника и Ленинградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.