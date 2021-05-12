Соболезнования Председателя ККЕР в связи с трагическими событиями в Казани

Президенту Республики Татарстан

Рустаму Нургалиевичу Минниханову

Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич,

сегодня, в час страшного испытания, которое пришло в дома жителей Казани, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования родственникам жертв и поддержку всем, кто пострадал в этой трагедии. Никакие слова не могут утешить тех, кто потерял сегодня своих детей, но молитва и искренняя забота способны сохранить их от бездны отчаяния.

Вместе с католиками и верующими других конфессий и религий я молюсь о том, чтобы Господь даровал вечный покой погибшим, исцеление пострадавшим, утешение скорбящим, и мужество всем, на ком лежит ответственность не допустить повторения столь страшной беды.

С уважением,

Архиепископ Павел Пецци

Митрополит Архиепархии

Божией Матери в Москве

Председатель Конференции

католических епископов России

Москва, 11 мая 2021 года



Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве