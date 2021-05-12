Соболезнования Председателя ККЕР в связи с трагическими событиями в Казани
Президенту Республики Татарстан
Рустаму Нургалиевичу Минниханову
Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич,
сегодня, в час страшного испытания, которое пришло в дома жителей Казани, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования родственникам жертв и поддержку всем, кто пострадал в этой трагедии. Никакие слова не могут утешить тех, кто потерял сегодня своих детей, но молитва и искренняя забота способны сохранить их от бездны отчаяния.
Вместе с католиками и верующими других конфессий и религий я молюсь о том, чтобы Господь даровал вечный покой погибшим, исцеление пострадавшим, утешение скорбящим, и мужество всем, на ком лежит ответственность не допустить повторения столь страшной беды.
С уважением,
Архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии
Божией Матери в Москве
Председатель Конференции
католических епископов России
Москва, 11 мая 2021 года
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