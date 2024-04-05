Со 2 апреля древний язык каннада стал частью ватиканских СМИ

Язык каннада стал 53-м языком Радио Ватикана/Vatican News. Со 2 апреля на портале ватиканских СМИ можно будет читать новости на этом древнейшем языке миллионов жителей Индии. Это стало результатом сотрудничества между Департаментом коммуникации и архиепархией Бангалора в индийском штате Карнатака, информирует сайт vaticannews.va.

«Я рад, что начнутся публикации на языке каннада, – подчеркнул архиепископ Бангалора монсеньор Питер Мачадо. – Новости о Папе Римском, Ватикане, Вселенской Церкви и мире представляют большой интерес и важность для поместной Церкви в Карнатаке. Я благодарю нашего возлюбленного Папу Франциска за его постоянное внимание к синодальности и продвижению Церкви на окраинах. Верующие, несомненно, получат пользу от прочтения этих статей, а позднее, когда это станет возможным, и от их передачи в аудио- и видеоформате. Я уверен, что наш Коммуникационный центр архиепархии Бангалора приблизит Вселенскую Церковь к людям».

«К языкам Vatican News добавляется новый и древний язык, – отметил Паоло Руффини, префект Департамента коммуникации Святейшего Престола. – Этот язык живой, как жива католическая община, которая помогает нам в этом маленьком великом деле: вещать на языке 35 миллионов индийцев. Это акт уважения к их культуре, служение подлинному единству, чтобы шаг за шагом идти вместе. Конечно, это требует усилий, но, как гласит пословица на языке каннада ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, усилия всегда окупаются».

По словам главного редактора ватиканских СМИ Андреа Торниелли, «решение добавить язык каннада к 52 уже существующим на Радио Ватикана/Vatican News, чтобы передавать слова Папы Римского на родном языке миллионов индийцев, подтверждает наше призвание служить Епископу Рима и Церквам, образующим Вселенскую Церковь. Во времена трудностей и неопределённости, насилия и войн отрадно, что Церковь свидетельствует о единстве и совместном служении, укрепляя связи между Римом и миром».

Добавление нового языка вещания прокомментировал Массимилиано Меникетти, руководитель Радио Ватикана/Vatican News: «Дыхание Церкви удивительно. 93 года назад Папа Пий XI поручил Гульельмо Маркони построить Ватиканское радио, чтобы нести надежду миру, распространять христианское послание, строить Церковь Христову. В 1990-х годах волны Папского радио достигли Вьетнама и породили там ‘радиохристиан’, новую живую Церковь. Сегодня новые технологии (радиоволны, спутники, Интернет) предлагают нам немало возможностей нести Благую весть в мир, зачастую израненный. Язык каннада – ещё один пример жизненной силы и братства, и мы надеемся, что эти пути будут и дальше прокладываться в духе ответственности и единства».