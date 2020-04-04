Смотрите прямые трансляции богослужений Страстной недели из Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске

В связи с режимом самоизоляции, действующим на территории города Новосибирска вплоть до 30 апреля, все богослужения Страстной седмицы и Священного Пасхального Триденствия в главном храме Преображенской епархии будут проходить без физического участия народа Божия. Однако стать их участниками «в духе» можно по ссылке: https://vk.com/public193763678. Вступите в группу и вам будет приходить уведомление о начале трансляции.