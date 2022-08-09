Смольный отказался возвращать католикам бывший приют в центре Петербурга

Комитет имущественных отношений (КИО) не станет возвращать местному отделению религиозной организации Римско-Католической Церкви «Каритас» здание бывшего Убежища для мальчиков Римско-католического благотворительного общества на Кирилловской улице, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Петербургский дневник».

В ответе за подписью и. о. начальника управления приватизации и корпоративных отношений КИО Артема Чистякова, который опубликован на официальном сайте ведомства, отмечается, что здание не было построено непосредственно для «Каритаса». В соответствии с архивной справкой, здание вместе с участком принадлежали Римско-католическому благотворительному обществу. Вместе с тем в Уставе благотворительного общества отсутствует информация о том, что оно являлось религиозной организацией или входило в структуру религиозной организации Римско-Католической Церкви Санкт-Петербурга. Таким образом, объект не является имуществом религиозного назначения и не может быть передан религиозной организации в собственность.

Здание было построено в 1912–1913 годах по проекту Мариана Перетятковича и является объектом культурного наследия.

Справка

В 1889 г. Римско-католическое благотворительное общество поддержало инициативу викарного священника храма св. Станислава о. Антония Малецкого, который на собственные средства начал собирать мальчиков-сирот в арендованном помещении. Прихожанка Виктория Пиотровская пожертвовала на нужды приюта 20 тыс. руб. Благодаря усилиям общества приют был зарегистрирован 31 декабря 1890 г. с условием, что все предметы будут преподаваться в нем по-русски. С этого момента приют смог официально перейти на содержание общества и стал важнейшим учреждением, находящимся под его опекой. В первые годы приют сменил несколько адресов: Воскресенская пл. (ныне пл. Кулибина), Мясная ул., 20; наб. Екатерининского канала, 116. В 1890 г. в приюте содержалось 14 мальчиков, к 1894 г. число подопечных увеличилось до 42.

В 1896 г. для развития приюта общество приобрело большое владение на Кирилловской ул., 19, включающее двухэтажный деревянный дом, флигеля и прилегающую территорию. В октябре 1896 г. епископ А. Симон освятил на верхнем этаже дома каплицу Святого Сердца Девы Марии, открытую также для католиков, проживающих в Песках. В новом комплексе появилась возможность устроить для воспитанников ремесленные мастерские (столярную, переплетную, слесарную и кузнечную). К 1901 г. в приюте содержался 121 мальчик.

В 1906 г. о. Антоний Малецкий открыл на Кирилловской ул. так называемую Польскую школу, формально двухклассную, а в действительности работавшую по программе прогимназии. Таким образом, в детском заведении образовалось два отделения – школьное и ремесленное – со своими интернатами. В ремесленном отделе мальчики старше 14 лет осваивали различные профессии. Около 100 учеников проживали и учились в приюте за счет благотворительного общества, за остальных вносилась плата 200 руб. в год.

В 1912 г. бездетный инженер-железнодорожник М. Кербедз пожертвовал заведениям о. Малецкого 165 тыс. руб. на постройку каменного дома, в котором должны были разместиться все отделения. На эти деньги архитектор М. Перетяткович возвел четырехэтажное здание в неоклассическом стиле. Здание, названное «Домом Кербедза», было открыто 30 октября 1913 года. В нем разместились мастерские, школа, интернат, столовая и библиотека. Мастерские работали как небольшая фабрика; наряду с воспитанниками в них трудились также 50 наемных рабочих. К этому времени в приюте воспитывалось около 150 мальчиков.

(По материалам «Энциклопедии благотворительности СПб»)

Фото: citywalls.ru