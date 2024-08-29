СМИ: в Грузии хотят сделать православие государственной религией

Правящая партия Грузии планирует объявить православие государственной религией, несмотря на возражения Патриарха Илии II, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на СПЖ и TV Formula.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» рассматривает возможность объявления православия государственной религией. Эта инициатива, которая принадлежит основателю партии Бидзине Иванишвили, уже была передана в патриархию Грузии, и сейчас ведутся соответствующие встречи.

21 августа Иванишвили выступил в Мцхете, откуда «Грузинская мечта» начала свою предвыборную кампанию. В своей речи он затронул вопросы национальной идентичности и напомнил о предстоящих конституционных поправках, включая возможное объявление православия государственной религией. «Консультации еще продолжаются», – отметил Иванишвили, добавив, что это может быть значимым шагом для защиты национальных ценностей Грузии.

26 августа в Патриархии Грузии состоялась одна из встреч, на которой присутствовали высокопоставленные иерархи и представители Грузинской Церкви. Однако Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил против этой инициативы, считая, что в ней нет необходимости и что страна еще не достигла подходящего исторического момента для такого шага.

«Патриарх и ранее был против объявления государственной религии, поэтому было разработано конституционное соглашение и определен статус Церкви», – сообщил представитель пресс-службы патриархии отец Лонгиноз Суаришвили. «Я уверен, что Патриархия останется на прежней позиции», – подчеркнул Суаришвили.

Митрополит Ахалкалакской и Кумурдинской епархии, архиепископ Николоз Пачуашвили, также выразил обеспокоенность по этому поводу: «Объявление государственной религии означает, что Церковь не будет независимой от государства, а государство – от Церкви. Я считаю, что в этом нет необходимости, и это не приведет ни к чему хорошему», – отметил митрополит Николоз.

На фоне этих заявлений официальный комментарий со стороны властей пока не поступал.