СМИ: в феврале уже как минимум 10 католических церквей по всей Франции подверглись нападению

По данным французских новостных агентств, на которые ссылается издание британских католиков Сatholic Нerald, с начала февраля во Франции было зарегистрировано не менее 10 случаев вандализма и осквернения католических церквей.

Вандалы в католических церквях по всей стране разбили статуи, уничтожили реликварии, разбросали или уничтожили Евхаристические Дары, сожгли алтарную одежду и уничтожили кресты, а также совершили другие акты осквернения предметов религиозного назначения.

По сообщению La Croix International, один из самых ранних инцидентов произошел 4 февраля в католической церкви Святого Николая в Уилье, Ивелен, где была найдена разбитая на земле статуя Пресвятой Девы Марии. Церковь ранее уже пережила случаи вандализма всего за несколько недель до этого, когда был найден брошенный на землю алтарный крест и повреждено кресло в храме. Еще одно нападение на церковь Святого Николая было зафиксировано 10 февраля, когда в храме был найден брошенный на землю табернакль для Святых Даров. 35-летний мужчина позже признался в полиции в совершении акта вандализма.

5 февраля в кафедральном соборе Сен-Алэн в Лаворе, на юге центральной части Франции, были обнаружены следы вандализма: найдена сожженная алтарная одежда, разрушенные или изуродованные кресты и статуи. Пожар в храме был рано обнаружен приходским секретарем и поэтому не распространялся далеко, хотя огонь повредил алтарь и прилегающие участки 800-летнего здания собора, которое недавно было отремонтировано.

«Я решительно осуждаю вандализм в соборе Лавора и разделяю возмущение, вызванное этим невыносимым поступком», — заявил в своем заявлении после инцидента Жан Терлье, депутат от местного округа. «Бог простит. Не я», — сказал мэр города Бернар Карайон о вандализме, сообщила La Croix.

6 февраля, всего через день после инцидента в соборе Сен- Алэн, вандалы ворвались в здание католической церкви в Ниме, где опрокинули табернакль и разбросали освященные гостии по земле, нарисовали экскрементами крест на стене храма и повредили другие предметы религиозного назначения в церкви.

В заявлении, размещенном на епархиальном сайте, епископ Нима Робер Ваттебле осудил осквернение, которое «сильно повлияло на наше епархиальное сообщество». «Этот акт профанации вредит нам всем в наших самых глубоких убеждениях», — сказал прелат.

Епископ также объявил, что в церкви должна быть проведена т.н. Месса компенсации, прежде чем обычные Мессы можно будет вновь совершать в подвергшемся осквернению храме. Прелат отметил, что местные монашеские ордена, общины которых существуют в епархии, уже предложили соблюдать дни поста и молитвы в качестве духовного возмещения за акт вандализма. Епископ призвал католиков-мирян присоединиться к молитве и посту.

Еще один инцидент осквернения храма был зарегистрирован 9 февраля в церкви Нотр-Дам-де-Дижон в Кот-д’Оре, примерно в 175 милях к юго-востоку от Парижа.

И в данном инциденте табернакль был открыт, а Евхаристические Дары разбросаны. Алтарные одежды также были испачканы, а книга Миссал (католический Служебник) была порвана.

Священник Эммануэль Пик из прихода Нотр-Дам-де-Дижон сообщил в интервью La Bien Public, что, поскольку ничегоо, имеющего большую материальную ценность, не пострадало, похоже, вандалы хотели нанести удар именно в «сердце католической веры». «Ничего ценного не было нарушено, но это очень шокирующее намерение. Это то, что характеризует профанацию», — сказал Эммануэль Пик.

Вандалы, казалось, знали, что нападение на алтарь и Евхаристические Дары будет «очень сильным знаком для прихожан, поскольку гостии, освященные во время предыдущей Мессы, — уже не просто кусок хлеба в глазах христиан, а Тело Христово», — добавил священник. Он также разместил фотографии осквернения храма в своем аккаунте в Twitter. Мессы возобновились в приходе после того, как местный архиепископ совершил здесь Мессу компенсации.

В заявлении, опубликованном в информационном бюллетене группы, Эллен Фантини, исполнительный директор Обсерватории по нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе, присоединилась к местным епископам, священникам и гражданским властям, осуждая «шокирующие» акты вандализма. «Мы искренне надеемся, что виновные предстанут перед судом, и осознание растущей антихристианской враждебности во Франции достигнет публичной площади», — сказала Фантини.

В заявлении, размещенном в Twitter 13 февраля, премьер-министр Франции Эдуар Филипп также осудил действия вандалов перед встречей с католическими епископами страны.

«За одну неделю во Франции 5 церквей были осквернены. В нашей светской республике места религиозного культа пользуются уважением. Такие поступки шокируют меня и должны быть единодушно осуждены. Я расскажу об этом епископам Франции на заседании форума диалога с Католической Церковью», — сказал премьер. В настоящее время продолжаются расследования в отношении лиц, совершивших эти акты вандализма.

Хотя пока неясно, связаны ли между собой все эти инциденты, они напоминают о серии нападений и актов вандализма, которые Католическая Церковь во Франции и Бельгии уже пережила в 2016 году со стороны т.н. «Исламского государства». Худшее из этих нападений включало убийство пожилого священника Жака Амеля, который был убит джихадистами во время совершения Мессы в церкви в Сент-Этьен-дю-Рувр в Нормандии. Нападавшие вошли в церковь и взяли в заложники священника и еще четверых верующих. Местные правоохранительные органы сообщили, что в ходе нападения исламисты перерезали священнику горло, после чего захватившие заложников экстремисты были застрелены полицией.



Источник: Седмица