СМИ: Руандиец, подозреваемый в убийстве священника, встречался с Папой Франциском в 2016 году

Руандиец, убивший священника на западе Франции 9 августа и добровольно сдавшийся полиции после преступления, встречался с Папой Франциском в 2016 году в группе обездоленных мигрантов, сообщают католические издания CNA и Fides.

При этом полиция Франции продолжает изучать историю и мотивы руандийского мигранта-преступника, отмечает Седмица со ссылкой на эти издания.

40-летний Эммануэль Абайисенга, который также является главным подозреваемым в поджоге Нантского собора на северо-западе Франции в июле 2020 года, сам прибыл в полицейский участок Мортань-сюр-Севр утром в понедельник и признался в убийстве священника.

Подозреваемый был взят под стражу, а наряд полиции обнаружил по адресу, указанному подозреваемым, бездыханное тело отца Оливье Мэра. Газета La Croix сообщила, что подозреваемый недавно лечился в в психиатрической клинике. Местная прокуратура поспешила заявить, что убийство не связано с терроризмом.

По мнению правоохранителей, Мэр умер в результате жестоких побоев. Результаты вскрытия ожидаются в скором времени. Власти пока не сообщили точное время убийства и его обстоятельства.

Фотография, сделанная 11 ноября 2016 года, зафиксировала подозреваемого в момент близкого общения с Папой Франциском в ходе приема обездоленных в Ватикане в числе прочих мероприятий во время Года милосердия. На собрании присутствовало около 3600 человек, в том числе гости из Франции, Польши и Рима.

«Отец Мэр погиб от рук человека, которого приютил, согрел и окружил заботой, – говорится в сообщении за подписью отца Луиса Аугусто Стефани, генерального настоятеля Монфортанского общества Девы Марии.

Оливье Мэр был рукоположен в священники 17 июня 1990 года. Он родом из епархии Безансон, где до сих пор живы его престарелые родители. Много лет проработал в Уганде в качестве попечителя новобранцев ордена, а затем в Риме в качестве помощника генерала провинции с 2005 по 2011 год.

«Отец Оливье был известен своей открытостью и глубокой верой, и пал жертвой собственной душевной щедрости, став мучеником милосердия, – заявил епископ Люсонский Франсуа Жаколин. – Он являет нам пример самоотверженной христианской любви и благотворительности, следуя по стопам Святого Луи Мари де Монфора и Христа, научивших нас служить другим, особенно нищим, страждущим и обездоленным … Открываясь другим, мы неизбежно обнажаем себя и становимся беззащитны».