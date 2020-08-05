СМИ: Бенедикт XVI неважно чувствует себя после возвращения из Германии в июне

Папа на покое Бенедикт XVI серьезно заболел после поездки в Германию в июне, медики выявили у него у него рожистое воспаление лица, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Радио Sputnik и зарубежные информационные агентства.

Биограф Понтифика, немецкий журналист Питер Зеевальд напомнил, что Бенедикт XVI в июне посетил Германию, чтобы навестить своего старшего брата 96-летнего священника Георга Ратцингера. Спустя несколько дней Георг умер после тяжелой болезни, непосредственные причины смерти не сообщались. Уже в Риме 93-летний Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением лица, болезнь сопровождается сильными болями. Зеевальд добавил, что Понтифик на покое «чрезвычайно слаб», его память и мышление в порядке, однако «его голос едва слышен».

В субботу 1 августа биограф посетил Папу Ратцингера в Риме, где представил посвященную его жизненному пути книгу. Сообщалось, что на встрече Бенедикт XVI выглядел слабым, однако сохранял оптимистичный настрой. Он пообещал, что в случае, если пойдет на поправку, обязательно вновь возьмется за перо. По имеющимся сведениям, Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое обнародуют после его смерти. Понтифик выбрал бывшую гробницу Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра в качестве будущего места своего захоронения.

В начале лета Бенедикт XVI впервые с момента отречения от Апостольского Престола покинул территорию Ватикана, если не считать его выездов в летнюю Папскую резиденцию Кастель-Гандольфо близ Рима. Покинув Престол Святого Петра и став «Папой на покое», он первоначально проживал в Кастель-Гандольфо, а затем перебрался в небольшой и уютный монастырь Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.