Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в 6-е воскресенье Пасхи, 22 мая 2022 года

Комментируя евангельское чтение перед чтением молитвы «Царица Небесная» в шестое воскресенье Пасхи, Папа Франциск размышлял над завещанием, которое Иисус оставил Своим ученикам, прощаясь с ними во время Тайной вечери: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин 14,27). Передает русская служба Vatican News.

Слова Иисуса выражают любовь и умиротворенность несмотря на то, что момент был далеко не безмятежным, пояснил Папа: Иуда вышел, чтобы предать Иисуса, Петр вот-вот отречется от Него, и почти все остальные оставят Его. Господь это знает, но никого из них не упрекает и не обличает. Вместо того, чтобы волноваться, Он остается кротким до самого конца. Есть такая пословица: как человек жил, так он и умирает, продолжил Святейший Отец. В последних часах жизни Иисуса заключена вся суть Его жизни. Он испытывает страх и боль, но не поддается горечи или гневу; Он пребывает в мире, – в том мире, что исходит из Его кроткого сердца, исполненного упования, ибо невозможно оставить другим мир, если его нет в самом себе, добавил Папа. Невозможно дать мир, если мы сами не мирны.

Мир оставляю вам: проявив кротость в самый трудный момент, Иисус показывает, что это возможно. Он хочет, чтобы мы тоже вели себя так, поскольку мы – наследники Его мира. Иисус призывает нас быть кроткими, открытыми и готовыми выслушать других, разрядить напряженность и построить гармонию, сказал Святейший Отец, подчеркнув, что именно в этом заключается наше свидетельство об Иисусе, и оно стоит больше, чем многие слова или проповеди. Спросим себя, призвал Папа, стараемся ли мы ослабить напряженность, разрядить конфликты, реагировать на ситуации без гнева, но с добротой?

Конечно, эта кротость дается нелегко, продолжил Папа: «Сколько усилий требуется прилагать на всех уровнях, чтобы разрядить конфликты! Здесь нам на помощь приходит вторая фраза Иисуса: Мир Мой даю вам. Иисус знает, что сами по себе мы не в состоянии поддерживать мир, что нам нужна помощь, что нам нужен дар. Мир, к которому мы должны стремиться – это прежде всего дар Божий. Поэтому Иисус говорит: «Мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (ст. 27). Что же это за мир, которого мир не знает, а Господь дает нам? Этот мир – Святой Дух, тот самый Дух Иисуса. Это присутствие Бога в нас, это Божья «сила мира». Это Он, Святой Дух, обезоруживает сердце и наполняет его спокойствием». Это Он, Дух Святой, смягчает и гасит искушение напасть на других. Именно Он, Святой Дух, напоминает нам, что рядом с нами – братья и сестры, а не противники. Именно Он, Святой Дух, дает нам силы простить, начать все сначала, потому что мы не можем сделать это своими силами. И именно с Ним, со Святым Духом, мы становимся людьми, созидающими мир.

Мы должны постоянно просить Святого Духа о даре мира, пояснил Папа: чем больше мы волнуемся, проявляем нетерпение или гнев, «тем больше нам нужно испрашивать у Господа Духа мира».

«Давайте научимся каждый день говорить: «Господи, дай мне Твой мир, дай мне Твоего Святого Духа». Давайте просить об этом для тех, кто живет рядом с нами, для тех, с кем мы встречаемся каждый день, и для лидеров государств. Пресвятая Богородица да поможет нам принять Святого Духа, чтобы мы могли стать миротворцами», – призвал Папа, завершая размышление.