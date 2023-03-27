Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 5-е воскресенье Великого поста, 26 марта 2023 года, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus в пятое воскресенье Великого поста, Папа Франциск размышлял над евангельским эпизодом воскрешения Лазаря (Ин 11,1-45). Это последнее чудо Иисуса перед Пасхой, поэтому можно сказать, что перед нами – высшее из Его «знамений», отметил Святейший Отец. Передает русская служба Vatican News.

Лазарь – близкий друг Иисуса, и Господь знает, что Лазарь скоро умрет. Христос отправляется в путь, но приходит в дом Своего друга через четыре дня после его погребения, когда вся надежда уже потеряна, напомнил Папа. Присутствие Иисуса возрождает некоторую уверенность в сердцах Марфы и Марии: они цепляются за этот свет даже в скорби. Господь призывает их к вере и просит открыть гробницу, молится Небесному Отцу, а потом громко призывает Лазаря. Умерший оживает и выходит.

Иисус дарует жизнь даже тогда, когда кажется, что надежды больше нет, подчеркнул Папа и пояснил: порой, переживая утрату близкого человека, болезнь, горькое разочарование, предательство или неудачу, мы теряем надежду, впадаем в отчаяние, чувствуя себя одинокими. Но именно в такие минуты Иисус подходит к нам ближе, чем когда-либо, чтобы вернуть нас к жизни. Он плачет вместе с нами, как плакал о Лазаре. В то же время Иисус призывает нас не переставать верить, не оставаться под завалами негативных чувств. Он подходит к нашим гробам и говорит, как тогда: «Отнимите камень» (ст. 39). Иисус говорит нам: не прячьте в себе боль, ошибки, неудачи. Отнимите камень, смело вытащите все, что внутри, ибо Я с вами, Я люблю вас и хочу, чтобы вы снова жили. Как Лазарю, Он повторяет каждому из нас: «Выходи! Встань на ноги, верни себе уверенность! Я возьму тебя за руку, как в детстве, когда ты учился делать первые шаги. Сними повязки, которые связывают тебя (см ст. 45), не поддавайся пессимизму, страху, унынию. Я хочу, чтобы ты был свободным и живым, Я не оставлю тебя, Я с тобой! Не дай скорби овладеть тобой, не дай надежде умереть: вернись к жизни!»

Этот отрывок из одиннадцатой главы Евангелия от св. Иоанна можно назвать гимном жизни, сказал Папа, завершая размышление:

«Мы читаем его, когда Пасха близко. Возможно, мы тоже сейчас несем в сердце какое-то бремя или страдание, которое, кажется, раздавливает нас. Тогда настало время убрать камень и выйти навстречу Христу, Который рядом. Можем ли мы открыть Ему сердце и доверить Ему свои заботы? Открыть гробницу наших проблем и выглянуть за порог, навстречу Его свету? Сумеем ли мы – как маленькие зеркала Божьей любви – осветить словами и делами жизни то окружение, в котором мы живем? Свидетельствуем ли мы о надежде и радости, которую дает нам Иисус?»

Да поможет нам Пресвятая Дева Мария, Матерь надежды, «нести свет в окружающую нас тьму», вознёс молитву Епископ Рима.