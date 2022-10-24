Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 30-е воскресенье Рядового времени, 23 октября 2022 г., площадь Святого Петра

Размышляя над воскресным Евангелием перед чтением молитвы Angelus 23 октября, Папа Франциск дал толкование на притчу о фарисее и мытаре (Лк 18, 9-14), пришедших в храм помолиться. Передает русская служба Vatican News.

Мытарь, признанный грешник, осознает свою греховность и предстает перед Богом таким, какой он есть, со всеми своими недостатками, без прикрас, пояснил Святейший Отец и отметил, что эта притча показывает два движения: восхождение и нисхождение.

Первое движение – восхождение – часто встречается в Библии, напомнил Папа: Авраам поднимается на гору, чтобы принести жертву Богу, Моисей поднимается на Синай, чтобы получить Заповеди, Иисус поднимается на гору, чтобы преобразиться.

«Восхождение выражает потребность сердца оторваться от серой жизни и идти к Господу: подняться с низменностей нашего эго, чтобы взойти к Богу; собрать то, чем мы живем в дольнем мире, и принести это Господу. Это и есть восхождение, и когда мы молимся, мы восходим».

Но чтобы взойти к Богу и преобразиться молитвой, необходимо склониться, пояснил далее Папа: это значит быть честными с самими собой, признать собственные слабости, грехи и раны, которые нас тяготят. Так мы взращиваем в себе искренность и смирение сердца, чтобы смиренно взывать к Божьему милосердию, которое может нас исцелить, восстановить и воскресить. «Чем больше мы склоняемся со смирением, тем больше Бог возвышает нас».

Мытарь из притчи ведет себя именно так: он смиренно останавливается в отдалении, просит прощения, и Господь его поднимает. Фарисей же проявляет духовную гордыню, восхваляет себя и свои дела, презирает других. Размышляя о героях этой притчи, оглянемся на себя, призвал Папа, подумаем, нет ли в нас частички фарисейства, убежденности в собственной праведности, осуждения других и искушения самолюбования. «Где слишком много «я», там слишком мало Бога», – подчеркнул он.

Завершая размышление, Папа воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, смиренной рабы Господней, живого примера того, что делает Господь, низвергая сильных с престолов и возвышая смиренных (ср. Лк 1, 52).