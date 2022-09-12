Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 24-е воскресенье Рядового времени, 11 сентября 2022 г., площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus 11 сентября Папа комментировал Евангелие дня, в котором представлены три притчи о милосердии. Подчеркнув, что Бог – наш Отец и Он ищет нас, когда мы теряемся, Святейший Отец призвал проявлять к другим такую же близость, сострадание и нежность, какие Бог проявляет к нам. Передает русская служба Vatican News.

Литургия 24-го рядового воскресенья предлагает притчи о милосердии, рассказанные Иисусом в ответ на возмущение фарисеев и книжников тем, что Он принимает грешников и ест с ними, напомнил Папа. Бог «никого не исключает, Он хочет видеть всех на Своем пиру, потому что Он любит всех как Своих детей». Суть этих притч, подчеркнул Епископ Рима, заключается в том, что «Бог – наш Отец, и всякий раз, когда мы теряемся, Он приходит искать нас».

Три главных героя притч – пастух, ищущий потерянную овцу, женщина, нашедшая потерянную монету, и отец блудного сына – проявляют беспокойство о своей потере, отметил Папа:

«Все трое, в сущности, немного подумав, могли бы успокоиться: у пастуха не хватает одной овцы, но у него есть девяносто девять других, – пусть пропадает; у женщины не хватает одной монеты, но у нее есть девять других; а у отца есть другой сын, послушный, самоотверженный, зачем думать о том, который ушел ради беспутной жизни? Но они беспокоятся о том, что потеряли: об овце, о монете, об ушедшем сыне. Тот, кто любит, беспокоится о пропавшем, тоскует по отсутствующему, ищет потерянного, ожидает заблудшего. Ибо он хочет, чтобы никто не был потерян».

Именно таков наш Бог, продолжил Папа: «Он не успокаивается, если мы отступаем от Него, Он скорбит, трепещет в глубине души; и Он отправляется на наши поиски, пока не примет нас обратно в Свои объятия. Господь не просчитывает потери и риски; у Него сердце отца и матери, и Он страдает из-за отсутствия Своих любимых детей».

Святейший Отец призвал верующих задаться вопросами: «Испытываем ли мы такое же беспокойство, потеряв кого-то? Тоскуем ли мы по тем, кого нет, кто отдалился от христианской жизни? Носим ли в себе это внутреннее беспокойство или остаемся равнодушными и невозмутимыми? Другими словами, мы действительно ощущаем отсутствие кого-то в общине или только делаем вид, что нас это волнует?». Речь идет не просто о том, чтобы быть «открытыми для других», речь идет о Евангелии, подчеркнул Папа и призвал задуматься о наших взаимоотношениях: «Молимся ли мы о неверующих, о тех, кто отдалился от Церкви и от Бога? Пытаемся ли их вернуть, проявляя участие, сострадание и нежность? Отец просит позаботиться об этих чадах, по которым Он скучает больше всего. Давайте внимательно посмотрим на окружающих нас людей, и среди них наверняка найдется тот, кому никто никогда не сказал: ‘Знаешь? Ты важен для Бога. Не ты ищешь Его, а Он ищет тебя’».

Бог всегда ищет Своих детей, сказал Папа в конце обращения и призвал христиан быть людьми с беспокойным сердцем, неравнодушными к ближним:

«Помолимся Пресвятой Богородице, нашей Матери, которая не устает искать нас и заботиться о нас, Своих детях».