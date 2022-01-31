Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень»: Бог являет Себя неожиданным образом и постоянно удивляет нас

Вера выражает себя через готовность со смирением исполнять волю Божью, подчеркнул Папа Франциск, предваряя чтение молитвы Angelus в 4-е Рядовое воскресенье 30 января 2022 г. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



В литургии дня Евангелие повествует о первой проповеди Иисуса в Его родном городе Назарете, напомнил Святейший Отец, пояснив, что итог этого опыта был горьким: вместо одобрения Иисус встречает непонимание и даже враждебность (ср. Лк 4,21-30). Вместо слова истины Его односельчане хотели чудес и великих знамений. Но Господь не дает им чудес, и они отвергают Его как пророка, заявляя, что знают Его с младенчества как сына Иосифа (Лк 4,22). В ответ Иисус произносит фразу, ставшую пословицей на все времена: «Никакой пророк не принимается в своём отечестве» (Лк 4,24), демонстрируя тем самым, что эта неудача вовсе не была для Него неожиданной: Он знает Свой народ, знает сердце Своего народа, знает, на какой риск идет. Он готов к отвержению и всё же идет в Свой родной город. В этой ситуации мы бы сказали: зачем делать добро людям, которые не готовы тебя принять? Но Бог отвечает на этот вопрос не так, как мы, пояснил Преемник Святого Петра: «Столкнувшись с нашим неприятием, Он не отступает: Он не удерживает Свою любовь. Столкнувшись с нашим отчуждением, Он идет вперед. Отражение этой любви можно увидеть в родителях, которые знают о неблагодарности детей, но не перестают из-за-этого их любить и делать им добро. Бог поступает так же, но на гораздо более высоком уровне. И сегодня Он призывает нас тоже верить в добро, не жалеть сил для того, чтобы творить добро».



«Однако в том, что происходит в Назарете, мы находим и нечто другое. Враждебное отношение к Иисусу со стороны Его народа заставляет нас задуматься: те люди не были благосклонны к Нему, а как мы сами принимаем Иисуса?» – продолжил Святейший Отец. Чтобы помочь нам понять это, Иисус ставит в пример вдову из Сарепты Сидонской и Неемана Сириянина. Оба они принимали пророков: первая – Илию, второй – Елисея. Для этого им пришлось пройти через испытания: вдова приняла Илию, хотя сама голодала, а оказанное пророку гостеприимство могло обернуться для нее неприятностями, поскольку Илия был вынужден скрываться от царя (ср. 3 Цар 17,7-16). Нееману же, человеку высокого положения, чтобы избавиться от болезни, пришлось смириться и, прислушавшись к словам пророка Елисея, семь раз омыться в Иордане (ср. 4 Цар 5,1-14). И вдова, и Наееман проявили готовность и смирение. Чтобы принять Бога, нужно всегда быть открытыми и смиренными. Вера выражается в готовности исполнить Божью волю и в смирении. Если же мы ищем Иисуса в чудесах, то не найдем Его, ибо Он являет Себя неожиданным для нас образом в повседневной жизни, в сегодняшней Церкви, в конкретных нуждах людей, в семейных проблемах, в родителях, детях, стариках – именно здесь мы должны принять Бога, Который призывает нас «очиститься в реке готовности и встать под душ смирения», поскольку для того, чтобы встретить Бога, требуется много смирения.



Мы же нередко бываем похожи на соотечественников Иисуса, считавших, что они знают о Нем всё: «Спустя много лет, будучи верующими, мы привыкли полагать, будто хорошо знаем Господа, но это всего лишь наши идеи и суждения. Нас подстерегает риск ‘привыкнуть к Иисусу’: мы закрываемся от Него, когда Он стучит в нашу дверь, говорит что-то новое, желает войти. Мы должны перестать жестко придерживаться своих позиций. Господь просит открытого ума и простого сердца. Когда у человека открытый ум и простое сердце, он способен удивляться, приходить в изумление. Господь постоянно удивляет нас, и в этом – красота встречи с Иисусом. Пресвятая Богородица, образец смирения и готовности, да укажет нам путь принятия Иисуса», – сказал Папа Франциск в заключение.