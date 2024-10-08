Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 6 октября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в полдень 6 октября, Папа Франциск напомнил, что супруги должны быть открыты к дару жизни, – величайшему благословению Бога, источнику радости и надежды для каждого дома и для общества в целом. Передает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на воскресное Евангелие, Папа отметил, что Господь Иисус, отвечая на провокационный вопрос фарисеев, не позволяет втянуть Себя в полемику по спорному вопросу о том, может ли муж развестись с женой. Более того, пользуясь этой возможностью, Он привлекает внимание слушателей к более важному вопросу: о ценности любви мужчины и женщины в Божьем замысле.

Во времена Нового Завета положение женщины в браке было крайне невыгодным по сравнению с положением мужчины, пояснил Святейший Отец: муж мог изгнать, отвергнуть жену даже по пустяковой причине, и законники оправдывали это собственным толкованием Писания. Поэтому Господь возвращает Своих собеседников к требованиям любви.

«Воля Творца состояла в том, чтобы мужчина и женщина были равны по достоинству и дополняли друг друга в своих различиях, чтобы они могли быть помощью друг другу, соратниками и в то же время стимулом и поощрением к росту».

Взаимный дар супругов должен быть всецелым: он закладывает начало новой жизни, которая должна длиться не «до тех пор, пока это удобно», но постоянно; супруги принимают друг друга и живут «единой плотью». Это требует верности, в том числе в трудностях, уважения, честности, искренности, открытости к обмену мнениями, а в конфликтных ситуациях – готовности прощать и примиряться, отметил Святейший Отец:

«Помните, что супругам необходимо быть открытыми для дара жизни, для дара детей – самого прекрасного плода любви, величайшего благословения Божьего, источника радости и надежды для каждого дома и всего общества».

В конце размышлений Папа подчеркнул: любовь требовательна, но она прекрасна, и чем больше супруги посвящают себя любви, тем больше открывают в ней истинное счастье.

«Пресвятая Дева Мария да поможет христианским супругам. Мы обращаемся к ней в духовном единении с паломниками, собравшимися в святилище Помпеи на традиционную молитву к Богородице Святого Розария».