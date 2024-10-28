Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 27 октября 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Святейший Отец размышлял над евангельским отрывком из воскресной литургии (Мк 10,46-52), в котором повествуется об исцелении Иисусом слепого Вартимея.

Толпа на улице не обращает внимания на инвалида, потому что он убогий нищий; он не удостаивается ни одного заботливого взгляда, никакого чувства сострадания, отметил Папа. Вартимей тоже не видит, но он слышит и делает все, чтобы его услышали. Он громко кричит: «Сын Давидов, помилуй меня!» (ст. 48). Иисус задерживается и спрашивает: «Чего ты хочешь от Меня?» (ст. 51). Этот вопрос, обращенный к слепому человеку, кажется провокацией, а на самом деле является испытанием, пояснил Папа. Господь спрашивает Вартимея, кого тот на самом деле ищет и зачем. Кто для него «Сын Давидов»? Святейший Отец рассмотрел три аспекта этой встречи, перешедшей в диалог.

Прежде всего – крик Вартимея. Это не просто просьба о помощи, а самоутверждение. Слепой говорит: «Я существую, посмотри на меня. Я не вижу, Иисус. Видишь ли Ты меня?» Да, Иисус видит нищего и слышит его также сердцем. Слышим ли мы крик нищих?

Второй момент – вера. Иисус говорит: «Иди, вера твоя спасла тебя» (ст. 52). Вартимей прозревает благодаря своей вере, Христос – свет его глаз. Господь наблюдает за тем, как Вартимей смотрит на Него. А как мы смотрим на нищих? Замечаем ли мы их потребности, слышим ли их мольбу о помощи?

Третий аспект евангельской встречи – путь, продолжил Святейший Отец: исцеленный Вартимей «пошел за Иисусом по дороге» (ст. 52). Каждый из нас – слепой Вартимей, который следует за Иисусом, как только приблизится к Нему. «Когда вы подходите к бедному человеку и проникаетесь его нуждами, это Иисус подходит к вам в лице бедного человека. Пожалуйста, не путайте: милостыня – это не благотворительность. Наибольшую благодать от милостыни получает тот, кто ее дает, потому что в этот момент на него устремлены очи Господа», – подчеркнул Папа.

«Помолимся все вместе Пресвятой Деве Марии, заре нашего спасения, дабы она хранила наш путь в свете Христа», – воззвал Епископ Рима в конце размышления.



Источник: русская служба Vatican News