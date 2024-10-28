Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 27 октября 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 27 октября 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Октябрь 28, 2024

Святейший Отец размышлял над евангельским отрывком из воскресной литургии (Мк 10,46-52), в котором повествуется об исцелении Иисусом слепого Вартимея.

Толпа на улице не обращает внимания на инвалида, потому что он убогий нищий; он не удостаивается ни одного заботливого взгляда, никакого чувства сострадания, отметил Папа. тоже не видит, но он слышит и делает все, чтобы его услышали. Он громко кричит: «Сын Давидов, помилуй меня!» (ст. 48). Иисус задерживается и спрашивает: «Чего ты хочешь от Меня?» (ст. 51). Этот вопрос, обращенный к слепому человеку, кажется провокацией, а на самом деле является испытанием, пояснил Папа. Господь спрашивает Вартимея, кого тот на самом деле ищет и зачем. Кто для него «Сын Давидов»? Святейший Отец рассмотрел три аспекта этой встречи, перешедшей в диалог.

Прежде всего – крик Вартимея. Это не просто , а самоутверждение. Слепой говорит: «Я существую, посмотри на меня. Я не вижу, Иисус. Видишь ли Ты меня?» Да, Иисус видит нищего и слышит его также сердцем. Слышим ли мы крик нищих?

Второй момент – вера. Иисус говорит: «Иди, вера твоя спасла тебя» (ст. 52). Вартимей прозревает благодаря своей вере, Христос – свет его глаз. Господь наблюдает за тем, как Вартимей смотрит на Него. А как мы смотрим на нищих? Замечаем ли мы их потребности, слышим ли их мольбу о помощи?

Третий аспект евангельской встречи – путь, продолжил Святейший Отец: исцеленный Вартимей «пошел за Иисусом по дороге» (ст. 52). Каждый из нас – слепой Вартимей, который следует за Иисусом, как только приблизится к Нему. «Когда вы подходите к бедному человеку и проникаетесь его нуждами, это Иисус подходит к вам в лице бедного человека. Пожалуйста, не путайте: – это не благотворительность. Наибольшую от милостыни получает тот, кто ее дает, потому что в этот момент на него устремлены очи Господа», – подчеркнул Папа.

«Помолимся все вместе Пресвятой Деве Марии, заре нашего спасения, дабы она хранила наш путь в свете Христа», – воззвал Епископ Рима в конце размышления.


Источник: русская служба Vatican News

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