Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 2 июня 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в торжество Corpus Domini, Святейший Отец напомнил, что в преломленном хлебе и в чаше, предложенных ученикам во время Тайной вечери, Господь отдает Себя за все человечество и предлагает Себя для жизни мира. Передает русская служба Vatican News.

В жесте Иисуса, преломляющего хлеб, есть важный аспект, который в Евангелии подчеркнут словами «и дал им» (ст. 22):

«Евхаристия – это прежде всего дар. Иисус берет хлеб не для того, чтобы съесть его, но чтобы преломить его и отдать ученикам, тем самым открывая Свою личность и Свою миссию. Он не сохранил жизнь для Себя, но отдал ее нам; Он не рассматривал Свою Божественную природу как ревностно охраняемое сокровище, но лишил Себя славы, чтобы разделить нашу человеческую природу и привести нас к вечной жизни (ср. Фил 2,1-11). Иисус отдал всю Свою жизнь как дар. Давайте запомним это: Иисус принёс всю Свою жизнь в дар».

Совершение Евхаристии и вкушение этого Хлеба вовсе не является неким оторванным от жизни актом поклонения или просто моментом личного утешения, продолжил Святейший Отец: «Иисус взял хлеб, преломил его и отдал им, и поэтому общение с Ним делает нас способными стать хлебом, преломленным для других, способными поделиться тем, что мы есть и что у нас есть». Святой Лев Великий сказал: «Причащаясь Телом и Кровью Христа, мы становимся тем, что мы едим».

Наше призвание состоит именно в этом, подчеркнул Святейший Отец: стать тем, что мы едим, проникнуться духом Евхаристии, то есть жить не для себя (ср. Рим 14, 7), а стать людьми, которые знают, как сделать свою жизнь даром для других.

Благодаря Евхаристии мы становимся пророками и строителями нового мира:

«Если мы преодолели свой эгоизм и открылись для любви, если мы дорожим узами братства, если сострадаем братьям и сестрам, если мы делимся хлебом и ресурсами с нуждающимися, если мы используем наши таланты на благо всех, тогда мы преломляем хлеб нашей жизни, как Иисус».

Папа призвал задать себе вопрос: храним ли мы свою жизнь для себя или отдаем ее, как Иисус? Отдаем ли мы ее другим или замыкаемся в своем маленьком «я»? Умеем ли мы делиться или у нас на уме всегда свои интересы?

«Дева Мария, которая приняла Иисуса, Хлеб, сошедший с небес, и полностью отдала Себя вместе с Ним, да поможет и нам стать даром любви, соединившись с Иисусом в Евхаристии», – воззвал Папа, завершая размышление.