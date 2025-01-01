Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 1 января 2025 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Сегодня, в первый день года, посвященный миру, «вспомним обо всех скорбящих матерях, потерявших детей в результате насилия, гордыни или ненависти», призвал Папа Франциск перед чтением молитвы Angelus в праздник Пресвятой Богородицы Марии: «Как же прекрасен мир, возвеселяющий жизнь народов! И как бесчеловечна война, разбивающая сердца матерей!»

Епископ Рима прокомментировал евангельский отрывок литургии дня, повествующий о том, как пастухи после возвещения ангелов пришли к вифлеемской пещере; там они нашли Святое Семейство, и рассказали о том, что было возвещено им о Младенце. Епископ Рима предложил верующим поразмышлять о том, что увидели пастухи в Вифлееме, то есть о Младенце Иисуса, а также о том, чего они не увидели, то есть о сердце Марии, Которая «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём» (ср. ст. 19).

Прежде всего, Богомладенец. Еврейское имя «Иисус» означает «Бог спасает», и именно это Он и сделает, продолжил Папа. Господь, по сути, пришел в мир, чтобы даровать нам Свою жизнь. Мы все когда-то родились, но никто из нас не делал это по собственной воле. Бог же решил родиться ради нас: Господь Иисус – откровение Его вечной и бесконечной любви, несущей мир на эту землю.

Новорожденному Мессии, проявляющему милосердие Отца, соответствует сердце Марии, Девы Марии, подчеркнул Святейший Отец: именно сердцем она приняла весть архангела Гавриила; сердцем она ответила Иосифу, соглашаясь стать его невестой; всем сердцем она обнимала Елисавету в ее преклонном возрасте. В сердце Марии бьется надежда на искупление каждого человека.

В свете этих размышлений давайте спросим себя, предложил Папа: умеем ли мы сосредоточиться и созерцать в молчании рождение Иисуса? Стараемся ли мы хранить это Событие, его послание добра и спасения в своем сердце? Умеем ли мы ответить на столь великий дар безвозмездными делами мира, прощения, примирения?

«Пресвятая Богородица Мария да научит нас хранить евангельскую радость в сердцах и свидетельствовать о ней в мире», – воззвал в конце размышления Папа Франциск.



Источник: русская служба Vatican News