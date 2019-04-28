Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в воскресенье Октавы Пасхи (Милосердия Божия). 28 апреля 2019 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшнего воскресенья (Ин 20,19-31) повествует нам о том, что в день Пасхи вечером Иисус явился Своим ученикам в Сионской горнице, чтобы завещать им троякий дар: мир, радость и апостольскую миссию. Первые слова, которые произносит Господь: «Мир вам!»(Ин 20, 21). Воскресший Господь дарит нам истинный мир, ибо Своей Крестной Жертвой примиряет Бога с человечеством и побеждает грех и смерть, а это и есть мир. Ученики Христовы, впавшие после ареста и казни Учителя в растерянность и страх, нуждались в этом мире в первую очередь. И вот, Иисус стоит среди них живой и показывает Свои раны – Он решил оставить их на Своем теле и после Воскресения. Демонстрируя славные раны на членах Своего тела, Он дарит мир как плод одержанной на Кресте победы. Но в тот вечер в горнице не было апостола Фомы. Ему рассказали о чудесном событии, а он, не доверяя свидетельству прочих апостолов, требует личной проверки достоверности того, что они утверждают.

Спустя восемь дней, в день такой же, как сегодня, происходит новое откровение: Иисус приходит снова, чтобы встретиться с недоверием Фомы, и предлагает ему коснуться Своих ран. Эти раны и являются источником мира, знамением безмерной любви Иисуса, одолевшего враждебные человеку силы: грех, зло и смерть. Он призывает прикоснуться к Своим ранам. Это урок для всех нас. Иисус хотел этим сказать каждому из нас: если ты в недоумении, прикоснись к Моим ранам. Коснись ран Иисуса, коими в наше время являются многочисленные проблемы, тяготы, обрушившиеся гонения, болезни множества страждущих. Если тебя охватывает волнение, пойди и посети того, кто сегодня является символом ран Иисуса!

Прикоснись к ранам Иисуса! Из них проистекает милосердие. Именно поэтому мы сегодня и отмечаем Воскресенье Милосердия Божия. Один святой сказал, что тело распятого Христа — это неисчерпаемая сокровищница милосердия, кое через Его раны изливается на каждого из нас. Мы все нуждаемся в милосердии и хорошо знаем об этом. Так давайте же приблизимся к Иисусу и прикоснемся к Его ранам в лице наших страждущих братьев! Раны Иисуса являются тем сокровищем, из которого проистекает милосердие. Так станем же бесстрашными и коснемся ран Иисуса! С этими ранами Он ныне предстоит Отцу, демонстрируя их Ему, как будто говоря: «Отче, эти раны являются ценой, которую Я заплатил за Моих братьев». Это значит, что Своими ранами Иисус ходатайствует за нас перед Отцом. Ими Он свидетельствует нам о Своем милосердии всякий раз, когда мы приближаемся к Нему, ими Он ходатайствует за нас. Так не будем же забывать о ранах Иисуса!

Еще одним даром, который Воскресший Иисус преподносит Своим ученикам, является радость. Евангелист подчеркивает, что «ученики обрадовались, увидев Господа» (Ин 20,20). И в аналогичном фрагменте Евангелия от Луки также засвидетельствовано, что они «от радости еще не верили и дивились» (Лк 24,41). Возможно, кому-то из нас доводилось сталкиваться с чем-то невероятным и чудесным и хотелось при этом сказать: я не могу в это поверить, это не может быть правдой. Вот и ученики не могли поверить в такую великую радость, в ту радость, которую приносит нам Иисус. Если тебе грустно и тревожно, взгляни на Иисуса Распятого и Иисуса Воскресшего. Взгляни на Его раны и обрети в них свою радость.

В дополнении к миру и радости Иисус дает ученикам задание. Он говорит им: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас»(Ин 20,21). Воскресение Иисуса инициирует новую динамику любви, способную преобразить мир силой Святого Духа. В это воскресенье Октавы Пасхи нас приглашают с верой приблизиться ко Христу, открывая свои сердца излиянию мира и радости, а также исполнению миссии. Так не будем же забывать о ранах Иисуса, из которых проистекают мир, радость и сила для исполнения миссии. Вверим эту нашу молитву материнскому предстательству Девы Марии, Царицы неба и земли!

Перевод «Сибирской католической газеты»