Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 6-е воскресенье Пасхального времени. 26 мая 2019 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие нынешнего 6-го воскресенья Пасхального времени содержит фрагмент речи, обращенной Иисусом к апостолам в ходе Тайной Вечери (Ин 14,23-29). Иисус сообщает о грядущем излиянии Святого Духа и уточняет: «Утешитель же, Святой Дух, которого Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам обо всём, что Я говорил вам»(Ин 14,26). Близится час Крестных Страстей и Смерти, и Иисус заверяет апостолов, что они не останутся одни: с ними неизменно пребудет Святой Дух, Утешитель, Который окажет им помощь в осуществлении миссии возвещения Евангелия по всему миру. В греческом оригинале слово «Утешитель» означает того, кто стоит рядом, чтобы поддерживать и утешать. Иисус возвращается к Отцу, но продолжает наставлять и вдохновлять Своих учеников через деяния Святого Духа.

В чём же заключается миссия Святого Духа, этого обетованного дара Отчего? Это разъясняет Сам Иисус: «Научит вас всему и напомнит вам обо всём, что Я говорил вам». Иисус во время Своей земной жизни уже успел передать апостолам всё, что намеревался им вверить: Он привел к окончательному исполнению Божественное Откровение, то есть всё то, что Отец пожелал сообщить человечеству в воплощении Сына Своего. Задача Святого Духа заключается в том, чтобы напоминать, то есть помогать в полной мере уяснить и привести к конкретному осуществлению то, чему Иисус учил. И в том же самом состоит и миссия Церкви: она исполняет ее примером собственного образа жизни, что связано с определенными требованиями, среди которых вера в Господа и соблюдение Его слова; послушание внушениям Духа Святого, обеспечивающего живое присутствие Воскресшего Господа; усвоение даруемого Им мира и свидетельство о Нем в открытости другим людям и встрече с ними.

Желая претворить всё это в жизнь, Церковь не может позволить себе оставаться в неподвижном покое, но, через активное участие каждого своего крещённого члена, призвана действовать как единое находящееся в пути сообщество, вдохновляемая и поддерживаемая светом и силой всеобновляющего Святого Духа. Речь идет о том, чтобы освободиться от уз мира сего, коими являются наши представления, наши стратегии, наши цели, зачастую усложняющие путь веры. Вместо этого следует начать смиренно вслушиваться в слово Господа. Таким образом Святой Дух и будет направлять нас и всю Церковь, дабы воссиял Его истинный, прекрасный и светлый лик, как того желал Иисус Христос.

Сегодня Господь предлагает нам распахнуть свои сердца навстречу дару Святого Духа, позволить Ему повести нас по путям истории. День за днем он наставляет нас в логике Евангелия, логике всеобъемлющей любви, «научая нас всему» и «напоминая обо всём, что Господь говорил нам». Так пусть же Мария, Которую мы с особым благочестием почитаем и к Которой молимся как к нашей Небесной Матери на протяжении всего этого месяца, непрестанно хранит Церковь и всё человечество. Пусть Она, со смиренной и безоглядной верой всю Себя посвятившая соработничеству со Святым Духом в деле воплощения Сына Божия, поможет также и нам разрешить Утешителю наставлять нас и руководить нами, дабы мы смогли в полной мере воспринять Слово Божие и свидетельствовать о нем всей нашей жизнью.

Перевод «Сибирской католической газеты»