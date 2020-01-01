Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Пресвятой Богородицы Марии. 1 января 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры! Вчера вечером мы завершили 2019-й год, благодаря Бога за дар времени и за Его благословение. Сегодня мы начинаем 2020-й год с тем же подходом признательности и прославления. То, что наша планета приступила к новому обороту вокруг Солнца и что мы, люди, продолжаем на ней жить, не является чем-то само собой разумеющимся. Это не что-то безусловное, более того, это всегда «чудо», которое должно вызывать восхищение и признательность.

В первый день нового года мы литургически прославляем Пресвятую Матерь Божию, Марию, Деву из Назарета, родившую Иисуса Спасителя. Этот Младенец – Божие благословение для каждого человека и для всей большой человеческой семьи, для всего мира. Иисус полностью не избавил мир от зла, но одержал победу над злом в его первооснове. Даруемое Им спасение не магическое, но «исполненное терпения», то есть являющее терпение любви, принимающей на себя ответственность за беззаконие и лишающей беззаконие его силы. Это терпение любви: любовь делает нас терпеливыми. Но мы часто теряем терпение. Я также прошу прощение за неудачный вчерашний пример. Поэтому, созерцая Рождественские ясли, мы взираем глазами веры на обновленный мир, мир, вызволенный из плена зла и подчиненный царской власти Христа, Младенца, лежащего в яслях.

Поэтому сегодня Богоматерь благословляет нас, указывая нам на Сына. И как Она это делает? Демонстрируя нам Сына. Она держит Его на руках и указывает на Него, тем самым благословляя нас. Она благословляет всю Церковь, благословляет весь мир. Иисус, как пели ангелы в Вифлееме, – это «радость всему миру», слава Бога и мир людям (ср. Лк 2,14). Это и есть та причина, по которой святой Папа Павел VI пожелал посвятить первый день нового года миру – он учредил Всемирный день мира как день молитв о мире, день осознания нашей ответственности за водворение мира. Послание на Всемирный день мира 2020 года вкратце следующее: мир – это путь надежды, путь, по которому поступательно продвигаются через диалог, примирение и экологическое обращение. Так присмотримся же повнимательнее к Матери и Ее Сыну, Которого Она нам являет. Разрешим в начале наступившего года Богородице и Ее Сыну благословить нас.

Иисус – это благословение для всех, кто угнетен игом рабства, морального и материального. Он освобождает любовью. Людям, потерявшим самоуважение, ставшим невольниками порочного круга, Иисус говорит: «Отец любит тебя, Он не оставит тебя, Он с неизменным терпением ожидает твоего возвращения» (ср. Лк 15,20). Всем тем, кто оказался жертвой несправедливости и злоупотреблений и не видит выхода, Иисус отверзает двери в мир братства, туда, где есть шанс встретить гостеприимные лица, сердца и руки, поделиться своей горечью и отчаянием и хотя бы в какой-то мере восстановить чувство собственного достоинства. Иисус особенно близок тяжело больным, одиноким, пребывающим в скорби. Он с нежностью прикасается к их ранам, помазывает их елеем утешения, превращает саму немощь в силу, творящую добро, способную развязать самые запутанные узлы. Утратившим свободу, соблазнившимся возможностью замкнуться в себе Иисус заново, начиная с маленького лучика света, открывает широчайшие горизонты надежды.

Дорогие братья и сестры, давайте же сойдем с пьедесталов нашего высокомерия и попросим Пресвятую Богородицу Марию о благословении. Это Она указывает нам на Иисуса: так примем же благословение, откроем сердца Ее доброте. И тогда год, который начинается сегодня, станет для нас путем надежды и мира, причем не на словах, а посредством ежедневных жестов диалога, примирения и заботы о творении.

Перевод «Сибирской католической газеты»