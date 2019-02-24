Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 7-е Рядовое воскресенье. 24 февраля 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие нынешнего воскресенья (Лк 6,27-38) касается ключевого и характерного момента христианской жизни: любви к врагам. Слова Иисуса вполне ясны: «Вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк 6,27-28). Это не нечто добровольное, это приказ. Но не для всех, а для учеников, которых Иисус называет «слушающими». Иисус очень хорошо понимает, что любовь к врагам выходит за рамки человеческих возможностей, но потому-то Он и стал человеком: чтобы не оставлять нас такими, какие мы есть, чтобы превратить нас в людей, способных к великой любви друг к другу и к нашего Отцу. Это та любовь, которую Иисус дарит всем тем, кто слышит Его. И тогда-то это и становится возможным! С Ним, благодаря Его любви, благодаря Его Духу мы обретаем силы любить даже того, кто не любит нас, даже того, кто вредит нам.

Тем самым, Иисус выказывает Свое желание, чтобы любовь Божия восторжествовала над ненавистью и злобой во всех без исключения сердцах. Логика любви, кульминацией коей является Крест Христов, является отличительной чертой христианина и побуждает нас открыться сердцам всех наших братьев. Но как же это возможно, преодолеть врожденный человеческий инстинкт и господствующий в мире закон воздаяния? Иисус предлагает ответ на этой же евангельской странице: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6,36). Тот, кто слышит Иисуса, тот, кто делает усилие, даже если это дорого ему обойдется, становится чадом Божьим и начинает реально уподобляться Небесному Отцу. И тогда мы становимся способными делать то, о чем мы прежде никогда и не догадывались, становимся способными говорить и совершать нечто такое, что прежде бы нас сконфузило, а теперь дарит нам радость и мир. Нам больше ни к чему быть жесткими в словах и поступках, мы обнаруживаем, что, оказывается, можем быть нежными и добрыми. И притом чувствуем, что всё это исходит не от нас, а от Него! И поэтому мы не хвалимся, но испытываем благодарность. Нет ничего более значимого или более плодотворного, чем любовь: это любовь наделяет человека всем его достоинством, в то время как ненависть и мщение, напротив, умаляют его, омрачая красоту существа, сотворенного по образу и подобию Божию.

Это повеление, отвечать на оскорбление и зло любовью, породило в мире новую культуру — культуру милосердия — и мы призваны как следует ее изучить! Так практикуйте же в полной мере эту культуру милосердия — ту, что порождает истинную революцию, революцию любви, главными героями которой являются мученики всех времен. И Иисус заверяет нас, что наш образ действий, запечатленный любовью ко всем, кто нам вредит, не окажется бесплодным. Он говорит: «Прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам… Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк 6,37-38). Это замечательно. Бог подарит нам нечто замечательное, если мы будем щедрыми, милосердными. Мы призваны прощать, потому что Бог простил нас и постоянно продолжает это делать. Если мы не прощаем до конца, нам не следует притворяться, будто мы прощаем всё. И напротив, если наши сердца открыты милосердию, если прощение закреплено братскими объятиями, а узы общения стали более тесными, мы тем самым свидетельствуем миру, что зло может быть побеждено добром. Иногда нам бывает легче помнить о том, что с нами происходило, о том, кто что плохого нам сделал, и это вместо того, чтобы помнить о хорошем. Это может доходить до болезни: есть люди, у которых это вошло в привычку, превратившуюся в заболевание. Это такие «коллекционеры несправедливостей»: они помнят только то плохое, что с ними произошло. Но это не тот путь. Иисус настаивает, что нам следует поступать прямо наоборот. Помнить о хорошем, а если кто-то является к нам со сплетнями и плохо говорит о других людях, без обиняков заявить: «Пусть это так, может быть… Но ведь в этом человеке много хорошего…» Переверните ход беседы. Это и есть революция милосердия.

Так пусть же Дева Мария поможет этим святым словам Иисуса проникнуть в наши сердца. Эти слова пылают как огонь, они преображают нас и делают способными творить добро, не ожидая воздаяния, не ожидая в ответ благодарности, свидетельствуя тем самым повсюду о победе любви.

Перевод «Сибирской католической газеты»