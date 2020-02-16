Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 6-е Рядовое воскресенье. 16 февраля 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие (Mф 5,17-37) является фрагментом Нагорной проповеди и затрагивает вопрос соблюдения Закона. Иисус хочет помочь Своим слушателям найти правильный подход к заповедям, данным Моисею, призывая нас открыться Богу, через Закон приводящему нас к истинной свободе и ответственности. Смысл в том, чтобы жить Законом как инструментом свободы, – не будем пренебрегать возможностью жить Законом как инструментом свободы, помогающим мне стать более свободным, не быть больше рабом дурных склонностей и греха. Подумаем только о войнах и последствиях войн. Подумаем только о девушке, которая позавчера умерла от холода в Сирии. Сколько же бед! Всё это плод дурных склонностей, и люди, которые ведут войну, не в состоянии контролировать своих страстей. Они не воплощают в жизнь заповеди Закона. Если мы поддаемся искушениям, если мы следуем страстям, то мы не хозяева и не творцы собственной жизни, мы утрачиваем возможность управлять своей волей и нести ответственность.

Речь Иисуса состоит из четырех антитез, выраженных формулой: «Вы слышали, что было сказано древним…, а Я говорю вам». Эти антитезы распространяются на четыре ситуации повседневной жизни: убийство, прелюбодеяние, развод и клятву (присягу). Для Иисуса неприемлемы буквально понимаемые правила, касающиеся этих проблем, поэтому Он объясняет их сокровенный смысл и указывает, в каком именно духе их необходимо исполнять. Иисус призывает нас перейти от формального соблюдения Закона к сущностной его реализации, принимая Закон в сердце, которое и является источником наших намерений, решений, слов и жестов. Всё хорошее и плохое исходит из сердца. Принимая Закон Божий всем сердцем, мы начинаем сознавать, что, если мы не любим ближнего, то в некоторой степени убиваем себя и других, ибо ненависть, конкуренция и разделение уничтожают братскую любовь, составляющую основу межличностных отношений. Причем это касается как того, о чем я уже сказал – войны, так и сплетен, поскольку язык тоже убивает. Принимая Закон Божий в свое сердце, мы понимаем, что своими желаниями необходимо управлять, ибо мы не можем обладать всем желаемым и нам не следует поддаваться эгоистичным и алчным порывам. Если мы принимаем Закон Божий в свое сердце, то понимаем, что нам необходимо отказаться от образа жизни, в котором допустимы пустые обещания, и что нам следует перейти от запрета ложной клятвы к решению не клясться вообще, так чтобы каждое наше слово было честным.

Но Иисус понимает, что не просто жить заповедями так, чтобы не допустить притом никаких упущений. По этой причине Он предлагает нам Свою любовь: Он пришел в мир не только для того, чтобы исполнить Закон, но и для того, чтобы подарить нам Свою поддержку в том, что касается следования воле Божией, а прежде всего – в том, что касается любви к Богу и братьям. Мы можем преуспеть во всём этом с помощью Божией благодати. Больше того, святость есть ничто иное, как сохранение этого безвозмездного дара, полученного от Бога, как сохранение этой благодати. Речь идет о том, чтобы довериться Господу, Его благодати, той свободе, которую Он дал нам; о том, чтобы принять руку, которую Он постоянно протягивает нам; о том, чтобы наши усилия, чтобы наша работа по исполнению наложенных на нас обязанностей нашли поддержку со стороны Его, нашего Господа, преисполненного доброты и милосердия.

Сегодня Иисус призывает нас проследовать по пути любви, который Он Сам указал нам, и исток которого – в нашем сердце. Необходимо идти именно этим путем, чтобы жить по-христиански. Так пусть же Дева Мария поможет нам шествовать путем Своего Сына, чтобы достичь истинной радости и приумножать в мире справедливость и мир.

Перевод «Сибирской католической газеты»