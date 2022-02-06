Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 5-е воскресенье Рядового времени. 6 февраля 2022 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшней Литургии переносит нас на берега Галилейского моря. Толпа людей собирается вокруг Иисуса, в то время как несколько разочарованных рыбаков, среди которых и Симон Петр, моют свои сети после неудачного ночного лова. Иисус входит в лодку Симона, а затем предлагает ему выйти в море и снова закинуть сети (Лк 5,1-4). Остановимся на этих двух действиях Иисуса: сначала Он входит в лодку, а затем приглашает ее хозяина отплыть «на глубину». И Петр, несмотря на неудачу незадавшейся ночи, проявляет доверие к Наставнику и таки отплывает «на глубину».

Итак, первым делом Иисус входит в лодку Симона. Зачем Он это делает? Чтобы учить. Притом Он избирает для проповеди не ту лодку, что наполнена рыбой, а ту, что пристала к берегу пустой после ночи, полной изнурительных трудов и разочарования. Всё это в высшей степени поучительно и для нас. Ежедневно ладья нашей жизни отплывает от берегов нашего дома, устремляясь в морскую пучину повседневных дел; ежедневно мы пытаемся «ловить в житейском море рыбу», взращивая мечты, реализуя проекты, выстраивая отношения… Но как же часто нам, как и когда-то Петру, приходится иметь дело с «ночью пустых сетей». «Ночью пустых сетей» можно назвать постигающее нас разочарование всякий раз, когда, несмотря на приложенное старание, мы так и не видим желаемых результатов: «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали» (Лк 5,5), – как это выразил Симон. И мы ощущаем горечь поражения, а в сердце у нас разочарование и досада. Два очень опасных червя.

И как в этом случае поступает Господь? Он входит в нашу ладью, чтобы оттуда провозглашать Свою Благую Весть. Именно пустая лодка, символизирующая нашу несостоятельность, становится для Иисуса «кафедрой» – той кафедрой, с которой он возвещает Слово. Господь предпочитает действовать именно так – ведь Он есть Господь неожиданностей, неожиданных чудес: Он входит в ладью нашей жизни, когда нам абсолютно нечего Ему предложить; Он входит в нашу пустоту, чтобы заполнить ее Своим присутствием; Он использует нашу нищету, чтобы тем ярче продемонстрировать собственное богатство; Он вникает в наши бедствия, чтобы отчетливее явить Свою милость. Запомните: Бог не нуждается в круизном лайнере – Ему достаточно и ветхой и утлой лодчонки, лишь бы там встретили Его радушно и с радостью. Главное – встретить Его радушно. Качество лодки не имеет значения. Имеет значение лишь то, как мы встречаем Его. Готовы мы допустить Его в ладью нашей жизни? Готовы мы отдать Ему то немногое, что у нас есть? Предоставить в Его распоряжение то немногое, чем обладаем? Порой мы ощущаем себя недостойными Его, поскольку мы – грешники. Но это оправдание не принимается Господом: ведь тем самым мы отдаляемся от Него! Наш Бог есть Бог близости, сострадания, нежности. Ему безразличны те условия, в которых мы можем Его принять; Ему важен лишь сам приём. И сегодня Он говорит каждому из нас: «Разреши Мне войти в ладью твоей жизни». «Но, Господи, Ты Сам видишь…» — «Ничего, пусть всё будет как есть. Ты, главное, впусти Меня». Задумайтесь об этом.

В итоге Господь восстанавливает доверительное отношение к Себе Петра. Он, завершив Свою проповедь, входит в ладью Петрову и говорит: «Отплыви на глубину» (Лк 5,4). День был в разгаре, а значит, время для рыбной ловли было самое неподходящее, однако Петр уповает на Иисуса. Петр основывает свои ожидания не на хорошо известных ему рыбацких стратегиях, а на сюрпризах Иисуса. Безоговорочное доверие к личности Иисуса побудило его исполнить то, что Тот говорил. Это всё касается и нас: пригласив Господа в свою ладью, мы сумеем выйти в открытое море. С Иисусом мы плаваем по житейскому морю, не испытывая страха, не поддаваясь разочарованию, не впадая в отчаяние, если нам не удается ничего поймать; но и не уступая соблазну заявить: «Больше ничего не поделаешь». На самом деле, как в личной жизни, так и в жизни Церкви и общества, всегда имеется нечто прекрасное и мужественное, всегда остается пространство для действия. У нас всегда имеется возможность начать сначала — Господь раз за разом помогает нам подниматься, раз за разом открывает перед нами новые возможности. Так примем же Его приглашение: преодолеем пессимизм и недоверие и устремимся в открытое море вместе с Иисусом! И тогда наша маленькая пустая лодчонка тоже тоже наполнится плодами чудесного улова.

Помолимся же к Марии, Которая, как никто другой, приняла Господа в ладью Своей жизни. Пусть Она поддержит нас и заступится за нас.

Перевод «Сибирской католической газеты»