Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Великого Поста. 22 марта 2020 г., трансляция из Частной библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Центральной для Литургии Слова четвертого воскресенья Великого Поста является тема света. Евангелие (см. Иоанн 9,1-41) повествует о судьбе слепорожденного, которому Иисус вернул зрение. Это чудо интерпретируется как знамение, подтверждающее свидетельство Иисуса о Себе Самом: «Я – Свет миру» (Ин 9,5). Иисус есть Свет, просвещающий нашу тьму. Это просвещение происходит как в физическом, так в духовном плане: слепой сначала прозрел, а затем уверовал в «Сына Человеческого» (Ин 9,35), то есть в Иисуса. Чудеса, творимые Иисусом, не были самоцелью, но служили тому, чтобы привести к вере на пути внутреннего преображения.

Фарисеи и книжники, ставшие свидетелями происшедшего чуда, упрямо отказывались признавать его, наседая на исцеленного человека с каверзными вопросами. Но исцеленный отверг все нападки, указав на очевидный факт: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу» (Ин 9,25). Столкнувшись с недоверием и враждебностью окружающих, задававших недоуменные вопросы, обретший зрение слепорожденный шаг за шагом пришел к осознанию идентичности Того, Кто отверз ему очи, и к исповеданию веры в Него. Сначала слепорожденный назвал своего Благодетеля пророком (Ин 9,17); затем признал, что Тот пришел от Бога (Ин 9,33); наконец прямо исповедал Его Мессией и воздал Ему поклонение (Ин 9,36-38). Слепорожденный в полной мере уяснил, что событие его исцеления способствовало тому, чтобы «явились на нем дела Божии» (Ин 9,3).

Также и мы имеем возможность получить тот же опыт. Обретая свет веры, тот, кто прежде был слеп, заново открывает свою идентичность. Отныне он – «новая тварь» и способен в новом свете увидеть и оценить свою жизнь и окружающий мир: ведь теперь он вступил в общение со Христом, проник в другое измерение. Он больше не является презираемым в обществе нищим. Он больше не раб слепоты и суеверий. Раскрывшийся ему во свете путь – это метафора пути исхода из рабства греху, который нам неоднократно доводится совершать. Грех – это темная завеса, ниспавшая нам на лицо; завеса, которая не позволяет нам видеть себя самих и мир вокруг нас такими, какими они есть. Прощение Господа срывает этот покров тени и тьмы, погружает нас в новый свет. И да станет переживаемый нами ныне Великий Пост благоприятным и по достоинству ценимым временем приближения к Господу, что мы и делаем, различными принятыми в Матери-Церкви практиками испрашивая Его милосердия.

Исцеленный слепец теперь способен видеть как физическим, так и духовным зрением – и это свойственно всякому крещенному человеку, который, погружаясь в купель благодати, выходит из области тьмы и вступает в свет веры. Но мало просто войти во свет, нужно самому стать светом. Все мы призваны принять Божественный свет, чтобы ходить в нем на протяжении всей своей жизни. Ранние христиане, богословы первых веков нашей эры, учили, что христианское сообщество, то есть Церковь, несет в себе «тайну Луны»: оно сияет светом, но не своим собственным, а полученным от Христа. Мы также призваны воплотить в своей жизни эту «тайну Луны»: отражать свет, полученный от Солнца, Коим есть Господь Иисус Христос. О том же напоминает нам сегодня апостол Павел: «Поступайте, как чада света, потому что плод света состоит во всякой благости, праведности и истине» (Еф 5,8-9). Семя новой жизни, полученное нами в таинстве Крещения, подобно искре огня. Этот огонь, во-первых, очищает нас, испепеляя носимое нами в своем сердце зло, а во-вторых, позволяет нам самим сиять и просвещать. Просвещать светом Иисуса Христа.

Так пусть же Пресвятая Мария поможет нам уподобиться евангельскому слепорожденному, чтобы и мы могли войти в свет Христов и последовать вместе с ним по пути спасения.

Перевод «Сибирской католической газеты»