Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 32-е Рядовое воскресенье. 10 ноября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее евангельское чтение (Лк 20,27-38) содержит вдохновляющее учение Иисуса Христа о воскрешении умерших. К Иисусу обратились некоторые из числа саддукеев, не веровавших в воскресение, и спровоцировали Его коварным вопросом: чьей женой будет воскрешенная женщина, если в земной жизни у нее поочередно было семь мужей, приходящихся друг другу братьями и умерших друг за другом? Иисус успешно избежал ловушки, констатировав, что в жизни будущего века «ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк 20,35-36). Вот как ответил Иисус.

Этим Своим ответом Он приглашает Своих собеседников – а также и нас, – в первую очередь не забывать, что земная реальность, в котором мы сейчас пребываем, это не единственная реальность; что существует также иное, неподвластное смерти измерение реальности, в коем в полной мере откроется то, что мы – дети Божии. Глубочайшее умиротворение и величайшее упование преисполняют нас по мере того, как мы вслушиваемся в эти простые и ясные слова Иисуса о жизни после смерти. Мы особенно нуждаемся в них в наше время, накопившее много знаний об устройстве материальной вселенной, но крайне бедное мудростью, касающейся жизни вечной. Сквозящая в словах Иисуса Его искренняя уверенность в реальности воскрешения зиждется на верности Бога, Который является Богом Жизни. На самом деле за вопросом саддукеев скрывается еще одно, более глубокое вопрошание: вопрошание не только о том, чьей женой будет женщина, имевшая семерых мужей, но и о том, кому будет принадлежать ее жизнь. Речь идет о сомнении, терзающем человека во все времена, терзающем также и нас: по завершении этого земного странствия что станется с нашей жизнью? Неужели ее хозяевами станут пустота и смерть?

Иисус настаивает, что наша жизнь принадлежит Богу, Который настолько сильно любит нас и заботится о нас, что даже самое Имя Свое связал с нами, провозглашая Себя «Богом Авраама и Богом Исаака, и Богом Иакова». «Бог не есть бог мертвых, но живых, ибо для Него все живы» (Лк 20,37-38): жизнь есть там, где царят солидарность, единение, братство. Именно такая жизнь торжествует над смертью, ибо построена на истинных отношениях и узах верности. И напротив, нет жизни там, где доминирует стремление принадлежать только себе самому и уподобиться острову: в таком поведении преобладает смерть. Это эгоизм. Если я живу для себя, то сею смерть в собственном сердце.

Так пусть же Дева Мария поможет нам изо дня в день жить в перспективе истины, высказанной в заключительном артикуле Символа веры: «ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века».

Перевод «Сибирской католической газеты»