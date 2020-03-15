Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Великого Поста. 15 марта 2020 г., трансляция из Частной библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангельское чтение этого воскресенья, третьего воскресенья Великого Поста, повествует о встрече Иисуса с женщиной-самарянкой (Ин 4,5-42). Господь, находясь в пути вместе со Своими учениками, остановился отдохнуть у колодца в Самарии. Иудеи считали самарян еретиками и относились к ним с презрением, считали их гражданами второго сорта. Иисус чувствовал себя весьма уставшим и испытывал жажду. Когда у колодца появилась женщина, намеревавшаяся набрать воды, Он попросил ее: «Дай Мне пить» (Ин 4,7). Таким образом, упразднив все барьеры, Он вступил в диалог, в ходе которого открыл упомянутой женщине тайну воды живой, то есть Святого Духа, дара Божия. Столкнувшись с удивлением собеседницы, Иисус заметил: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: “Дай мне пить”, то сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе живой воды» (Ин 4,10).

Итак, главной темой состоявшегося диалога стала вода. С одной стороны, вода как жизненно необходимый элемент, который утоляет физическую жажду и поддерживает жизнь. С другой стороны, вода как символ божественной благодати, дарующей жизнь вечную. В библейской традиции Бог – это источник живой воды. Так говорят псалмы, книги пророков… Отдаление от Бога, Источника воды живой, и от Его Закона, провоцирует ужасную засуху. Подобный опыт народ Израиля пережил в пустыне. На своем долгом пути к свободе, изнывая от жажды, народ роптал на Моисея и Бога из-за отсутствия воды. Тогда Моисей, следуя повелениям Бога, сделал так, что потоки воды хлынули прямо скалы. Это было яркое знамение неусыпной деятельности Провидения Божия: Господь всё это время был вместе со Своим народом, непрестанно животворил его (ср. Исх 17,1-7).

Апостол Павел истолковал ветхозаветный образ скалы как символ, указующий на Христа. Подлинная Скала – это и есть Христос. Скала – это таинственный образ Его присутствия среди странствующего народа Божия. Христос также является Храмом, из-под которого, согласно пророческому видению Иезекииля, истекают очищающие и одаривающие жизнью воды реки. Речь здесь идет о Святом Духе. Жаждущий спасения имеет шанс даром черпать из Иисуса, и Святой Дух становится в нем источником полной и вечной жизни. Обещание воды живой, которое Иисус дал самарянке, реализовалось в Его Пасхе: из Его пронзенного ребра истекли «кровь и вода» (Ин 19,34). Иисус Христос, закланный и воскресший Агнец, является источником, из которого изливается Святой Дух. В Духе заглажены наши грехи, Им мы возрождены к новой жизни.

Дар Святого Духа является источником свидетельства. Любой человек, встретивший на своем жизненном пути Иисуса, подобно самарянке испытывает потребность рассказать об этом другим людям, чтобы и они могли исповедать, что Иисус «истинно Спаситель мира», как это засвидетельствовали самаряне – соотечественники встреченной Иисусом у колодца женщины. Так и мы, возрожденные к жизни через Крещение, призваны свидетельствовать об имеющихся у нас жизни и надежде. Наш голод и наша жажда будут полностью утолены во Христе. Это и станет главным свидетельством: спасение заключено не вещах мира сего – эти вещи способны произвести одну лишь засуху. Спасение – только в Том, Кто возлюбил нас и продолжает любить: в Иисусе, Спасителе нашем, в Живой Воде, Которую Он нам дарит.

Так пусть же Пресвятая Мария поможет нам утверждаться в стремлении ко Христу, Источник Воды Живой, единственному, Кто способен утолить жажду жизни и любви, которую мы носим в своем сердце!

Перевод «Сибирской католической газеты»