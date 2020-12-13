Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Адвента. 13 декабря 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Приглашение к радости характерно для всего времени Адвента: это ожидание Рождества Иисуса, которое мы ныне переживаем, само по себе радостно. Оно сродни ожиданию скорого появления любимого человека, скажем, друга, которого мы давно не видели, или близкого родственника… Мы пребываем в радостном предвкушении. И это измерение радости особым образом проявляется сегодня, в третье воскресенье Адвента, которое открывается увещеванием святого апостола Павла: «Радуйтесь всегда о Господе» (Входной антифон; Флп 4,4-5). – «Радуйтесь!» Это христианская радость. И в чем состоит причина этой радости? В том, что «Господь близко» (Флп 4,5). Чем ближе к нам Господь, тем больше наша радость; а чем Он дальше от нас, тем мы печальнее. Это нерушимое правило для христиан. Некий философ как-то сказал примерно следующее: «Я не понимаю, как можно верить сегодня, потому что у тех, кто утверждает, будто он верит, похоронное выражение лица. По ним не видно, что Воскресение Иисуса Христа доставляет им радость». Увы, у многих христиан именно такое выражение лица, печальное выражение, приличествующее, скорее, поминкам. Но Христос воскрес! Христос любит тебя! Так почему ты не радуешься? Давайте хотя бы немного поразмышляем об этом и зададимся вопросом: «Доставляет ли мне радость тот факт, что Господь близок мне, что Господь любит меня, что Господь искупил меня?».

Сегодняшнее чтение из Евангелия от Иоанна выводит на сцену персонажа, который – если не считать Богородицы и Святого Иосифа – первым из людей и притом наиболее полным образом переживал ожидание Мессии и испытал великую радость при виде Его пришествия. Разумеется, мы имеем в виду Иоанна Крестителе (Ин 1,6-8.19-28).

Евангелист рекомендует его читателям весьма торжественным образом: «Был человек, посланный от Бога… Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете» (Ин 1,6-7). Креститель является первым свидетелем Иисуса, Его слова, Его дара жизни… Все евангелисты согласны в том, что его миссией было указать на Иисуса как на посланного Богом, обетованного через пророков Христа. Иоанн был религиозным лидером своего времени. Он был известен не только в родной Иудее, но и за ее пределами, вплоть до отдаленной Галилеи. Но он ни на мгновение не поддался искушению сосредоточить внимание аудитории на себе самом: он неизменно указывал на Того, Кому еще только надлежало прийти. Он говорил: «Идет за мной Некто, у Кого я не достоин развязать ремень обуви Его» (Ин 1,27). Он неустанно указывал на Господа. Так, как и Богородица, Которая всегда указывает нам на Господа: «Делайте всё, что Он вам скажет». Господь неизменно остается в центре, а собранные вокруг святые указывают на Него. Тот же, кто не указывает на Господа, не свят! В этом заключается первое условие христианской радости: отказаться самому от центральной позиции и поместить в нее Иисуса! И это никакое не насилие над истинным положением вещей: ведь Иисус и в самом деле есть Центр; Он – тот Свет, который просвещает каждого человека приходящего в мир и делает осмысленной его жизнь. Им определена та динамика любви, которая побуждает меня выйти за пределы собственного «я», но не для того, чтобы потерять, а для того, чтобы вновь обрести себя настоящего. Я остаюсь самим собой лишь постольку, поскольку отдаю себя другим людям, тружусь ради их блага!

Иоанн Креститель прошел долгий путь, чтобы иметь возможность дать свидетельство об Иисусе. Паломничество радости – это не приятная прогулка в парке. Чтобы всегда оставаться радостным, необходимо немало поработать. Иоанн с юных лет пожертвовал всем, чтобы Бог смог занять в его жизни первое место, чтобы всем сердцем и всеми силами души откликнуться на Его слово. Иоанн удалился в пустыню, добровольно отказавшись от всего лишнего, чтобы в полной свободе следовать внушениям Святого Духа. Конечно, нельзя отрицать, что некоторые черты его личности абсолютно уникальны и неповторимы, их нельзя рекомендовать всем подряд в качестве примера для подражания. Но его свидетельство включает парадигму, обязательную для всех, кто искренне стремится постичь смысл своей жизни и стяжать истинную радость. В частности, Креститель является непревзойденным образцом для тех членов Церкви, кто призван возвещать Христа другим людям: они могут делать это должным образом лишь в том случае, если добровольно откажутся от собственного эго и всего мирского, если не поддадутся соблазну привлекать людей к собственной персоне, а будут последовательно вести их к Иисусу.

Это и есть радость – стремиться к Иисусу. Радость должна стать главной характеристикой нашей веры. Эта радость не оставит нас и в мрачные мгновенья нашей жизни – внутренняя радость, связанная с сознанием того, что Господь со мной, что Господь с нами, что Господь воскрес. Господь! Господь! Господь! Он есть Центр нашей жизни, Он есть Центр нашей радости. Задумайтесь сегодня как следует: как я себя веду? Как исполненный радости человек, готовый охотно делиться своей радостью? Или как человек унылый, только что вернувшийся с похорон? Если я не испытываю радости от своей веры, то как я могу о ней свидетельствовать? А мои ближние скажут: «Если твоя вера такая унылая, то мне-то она зачем!?».

Читая молитву Angelus, мы вполне сознаём, что всё сказанное вполне реализовалось в Деве Марии: Она в молчании ожидала явления Слова Спасения Божия; Она приветствовала Его; Она была послушна Ему; Она зачала Его. В Ней Бог стал предельно близок нам. Вот почему Церковь именует Марию «Причиной нашей радости».

Перевод «Сибирской католической газеты»